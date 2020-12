Occitanie - Elections régionales en Occitanie : Manuel BOMPARD et Myriam MARTIN désignés chefs de file de La France Insoumise

L'équipe régionale de campagne de la France Insoumise est composée de 39 membres : 13 insoumis représentant les 13 départements d'Occitanie et 2 insoumis tirés au sort par département.

Cette équipe régionale de campagne a désigné à l'unanimité un binôme de chef.fes de file pour l'élection régionale en Occitanie.

Cette proposition a été validée par le Comité électoral de La France Insoumise le 29 novembre.

Ce binôme de chef.fes de file est composé de :

- Manuel BOMPARD, député européen, membre des commissions agriculture, pêche, écologie et industrie

- Myriam MARTIN, conseillère régionale, présidente de la commission Éducation

Manuel BOMPARD ou Myriam MARTIN ont vocation à conduire la liste régionale de La France Insoumise et de ses partenaires.

L'indignation provoquée par le projet de loi « Sécurité globale » rappelle l'énergie disponible dans le peuple lorsqu'il s'agit de défendre les droits de l'Homme et du citoyen. Notre région va être confrontée dans les mois qui viennent à une situation sociale terrible. Nous devons apporter une réponse politique à la hauteur qui permette d'agir concrètement pour sauver les emplois, préparer l'économie de demain et protéger les habitants de la précarité.

Cette situation appelle à un devoir de responsabilité et de rassemblement. La politique de la Région doit changer pour plus d'égalité sociale et territoriale. Elle doit aussi en finir avec les projets ruineux et désastreux pour l'environnement et engager de façon enfin cohérente la bifurcation écologique. Cette transformation doit s'appuyer sur l'implication citoyenne avec des droits démocratiques nouveaux et notamment le Référendum d'Initiative Citoyenne.

Nous regrettons le choix des instances d'EELV d'une démarche de repli sur elles-mêmes. Nous tendons la main à toutes les forces politiques, aux militants associatifs et syndicaux qui partagent l'urgence de la situation pour bâtir un projet fort, rassembleur et populaire.

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui partagent ces objectifs à signer l'appel pour une Occitanie populaire sur www.occitaniepopulaire.fr.

Nous les invitons aussi à assister au lancement du premier chantier programmatique sur le thème « L'eau, bien commun », jeudi 3 décembre à 20 h sur la chaîne Youtube Occitanie Populaire.

Manuel BOMPARD, Frédéric BORRAS, Francis DASPE, Myriam MARTIN, Nathalie OZIOL, Agathe ROBY, Jean-Christophe SELLIN et Guilhem SERIEYS