Lavaur - Les policiers municipaux équipés de caméras embarquées depuis 2015.

L’actualité a souligné la difficulté du maintien de l’ordre dans les périodes de crise.

Le contact entre la police ou la gendarmerie et le public peut être délicat.

A Lavaur, nous avons trouvé depuis longtemps la solution pour apaiser ces contacts et, le cas échéant, apporter les preuves d’une infraction (injures, menaces, agression).

Dès 2015, nous avons ainsi équipé notre police municipale de caméras portatives. Le Gouvernement vient d’annoncer la commande d’équipements de ce type et leur généralisation en juillet 2021. Encore une fois, Lavaur est en avance !

Notre Police municipale a même été la première du Tarn à en être équipée. Ces caméras permettent de sécuriser et améliorer les rapports entre la Police Municipale et le public, modifier certains comportements et faire diminuer les actes d’incivilité par un enregistrement précis et impartial.

Portée en permanence sur la tenue du policier en exercice de sa fonction, la caméra est visible de tous, ce qui la rend dissuasive. Si l’intervention sur la voie publique le nécessite, l’agent informe obligatoirement la personne concernée qu’elle va être filmée, puis capture et stocke les preuves audio et vidéo enregistrées sur une carte mémoire : « Dès que le contrevenant est informé qu’il est filmé, il a un comportement plus cordial et responsable. Quand on est équipé, on constate, entre autres, une baisse de 70% des outrages à agent », précise le chef de service de la Police Municipale.

Cet équipement permet d’établir de façon claire et transparente le contexte de l’intervention et l’attitude des gens contrôlés en cas d’infraction ; il est également un moyen d’étayer les procédures en cas de litige : la caméra est un témoin. Les images cryptées peuvent être envoyées pour visionnage à l’officier de police judiciaire territorialement compétent et au Procureur de la République