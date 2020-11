Lozère - Lozère Tourisme : 2 récompenses aux Trophées de la Communication® 2020 !

Lozère Tourisme : 2 récompenses aux Trophées de la Communication® 2020 !

Les Trophées de la Communication s’imposent comme l’un des concours nationaux de référence en matière de communication. Pour cette 19ème édition, le jury, composé de professionnels des métiers de la communication, de décideurs et d’élus, s’est prononcé sur plus de 500 dossiers parmi lesquels figuraient 4 dossiers présentés par Lozère Tourisme.

Le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère s’est en effet porté candidat dans 4 catégories mettant en avant plusieurs réalisations : le site internet www.lozere-tourisme.com, le dossier de presse 2020, le magazine Respire – Lozère, Une nouvelle expérience et sa campagne de Relations Presse 2019-2020.

Pour la toute première fois dans l’histoire des Trophées de la Communication, la diffusion des résultats a été réalisée lors d’une soirée 100% digitale en live sur YouTube.

C’est donc ce vendredi 27 novembre que Lozère Tourisme, a eu l’agréable surprise d’apprendre qu’il était récompensé à 2 reprises et lauréat dans les catégories suivantes :

4ème place dans la catégorie 9, Meilleur site internet d’administration

5ème place dans la catégorie 26, Meilleure campagne de Relations Presse

Une belle récompense pour Lozère Tourisme, toujours très investi et dont on voit le résultat d’une stratégie de communication impactante et porteuse pour la destination.

Pour Patricia Brémond, Présidente de Lozère Tourisme : « C’est une fierté que d’avoir été récompensés à hauteur de l’investissement réalisé, ce d’autant que nous concourions face à de gros « mammouths » comme L’Oréal et autres grandes destinations aux moyens plus importants que les nôtres. Nos équipes ont été performantes et cette reconnaissance valorise le travail effectué. » et Eric Debenne, le directeur du Comité Départemental du Tourisme de la Lozère de compléter « C’est une reconnaissance de tout le travail réalisé par les équipes de Lozère Tourisme tout au long de l’année. Un grand merci à eux pour leur investissement au quotidien. Et au final, c’est toute la Lozère qui gagne et qui continue de rayonner ! »