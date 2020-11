Toulouse - Lancement du financement participatif pour la centrale de photovoltaïque de Seysses en Haute-Garonne

COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le 27 novembre 2020

Lancement du financement participatif pour la centrale de photovoltaïque de Seysses en Haute-Garonne

Dès le 1er décembre, Total Quadran et Enerfip offrent l’opportunité aux habitant·es de la Haute-Garonne et des départements limitrophes de participer au financement du projet de parc photovoltaïque situé à Seysses.

Une ancienne zone de gravières retenue pour implanter le parc photovoltaïque

Situé à 20 km au sud-ouest de Toulouse, sur une ancienne zone gravières, le parc photovoltaïque de Seysses est réparti sur 3 zones, totalisant une surface de 16,63 hectares. Ce projet, respectueux de l’environnement, permettra d’éviter le rejet chaque année de 4147 tonnes de CO2dans l’atmosphère.

Cette centrale solaire d’une puissance totale de 10 MWc produira 14 GWh par an d’électricité soit la consommation de plus de la moitié de la commune de Seysses.

Un investissement ouvert aux habitant·es du territoire

Pour mener à bien ce projet, une campagne de financement participatif est organisée, via la plateforme Enerfip, afin de collecter 350 000€.

Dès le 1er décembre, cette campagne s’ouvrira exclusivement aux habitant·es des départements de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Ce financement a pour volonté de permettre aux citoyen·nes de participer à la transition énergétique de leur territoire en investissant à partir de 50€ seulement. En participant, ils bénéficieront ainsi d'une rémunération attractive.

La collecte se clôturera définitivement le 15 janvier.

Plus d’informations sont disponibles sur la page du projet : https://enerfip.fr/seysses

A propos de Total Quadran

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d'électricité d'origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer. Aujourd'hui, Total Quadran exploite plus de 300 sites de production d'énergies renouvelables totalisant près de 1000 MW qui permettent de produire 1765 GWh d'électricité renouvelable par an. Cela représente l'équivalent de la consommation annuelle de près d'un million de personnes et une économie de près de 590 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année.

En savoir plus : www.total-quadran.com

A propos d'Enerfip

Enerfip a été fondée en 2014 par des professionnels des énergies renouvelables expérimentés en matière de financement. Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, elle sélectionne des projets fiables développés par des entreprises reconnues. Les citoyens placent ensuite une partie de leur épargne, sans aucun frais, dans les projets de leur choix pendant 3 à 6 ans avec un taux d'intérêt pouvant s'élever jusqu'à 6 %. Aujourd’hui, Enerfip compte plus de 20 000 membres et a collecté

Plus d'informations sur : https:/www.enerfip.fr/

