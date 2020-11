Occitanie - Carole Delga écrit à Joe Biden !

Carole Delga écrit à Joe Biden pour lui demander de lever les « taxes Trump » qui pèsent sur des produits de l'Occitanie

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a adressé par courrier ses félicitations au nouveau Président-Elu des Etats-Unis, Joe Biden.

A cette occasion, Carole Delga a fait part de ses espoirs de voir se rétablir un dialogue fructueux et apaisé entre les Etats-Unis et l'Union Européenne ainsi que des relations commerciales saines. A ce titre, elle a appelé Joe Biden à lever les « taxes Trump » qui pèsent sur les exportations de produits agricoles et alimentaires européens. Carole Delga a accompagné son courrier d'un panier garni de produits régionaux pour présenter au futur président des Etats-Unis, le meilleur de l'Occitanie.

« Si ma région, l'Occitanie, est la première région aéronautique de France avec les activités d'Airbus elle est aussi la première région viticole de France et une grande région agricole et agroalimentaire tournée vers les produits de qualité et les produits issus de l'agriculture biologique », a d'abord indiqué Carole Delga avant d'ajouter :

« Votre prédécesseur a placé différents secteurs économiques européens dans la difficulté par des taxes injustes, rendant difficile l'accès à certains produits pour les consommateurs américains. Nombre sont issus de ma région. Je pense notamment aux vins - qu'affectionnait déjà particulièrement Thomas Jefferson, alors ambassadeur en France au 18e siècle -, à nos fromages. Ces produits de grande qualité, dont la qualité sanitaire et environnementale sont irréprochables, sont issus de notre terre depuis des siècles. Leurs producteurs ont fait des efforts importants pour conquérir la clientèle américaine en misant sur l'authenticité et la tradition. Ils ne se positionnent clairement pas dans le champ de la concurrence aux produits des Etats-Unis mais comme des produits festifs et tournés vers la consommation occasionnelle. C'est en ce sens que je me fais leur porte-parole pour vous demander de bien vouloir revenir sur cette surtaxe des produits agricoles et alimentaires européens qui les pénalisent. »

Carole Delga a souhaité appuyer son courrier et sa demande par l'envoi au Président-Elu d'un panier garni composé de produits emblématiques de l'Occitanie : huile d'olive, vin, cassoulet, aligot, confitures, sel de Camargue, tapenades, olives Lusques, soupe de pistou, ratatouille, dragées chocolat et amandes.

Crédit photo : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée