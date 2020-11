Aude - La liberté se meurt en toute sécurité : mobilisons nous le 28 novembre !

La liberté se meurt en toute sécurité : mobilisons nous le 28 novembre à Carcassonne

Malgré les alertes contre les dérives autoritaires de la proposition de loi « sécurité globale », l’Assemblée nationale a adopté ce texte par une large majorité.

Depuis il y a eu les violences exercées par des forces de l’ordre place de la République à Paris contre des migrants qui y avaient dressé un campement pour la nuit, puis le tabassage gratuit d'un producteur de musique accompagné d'injures racistes.

Le Ministre de l’intérieur s’est dit choqué par les « images » des policiers éjectant de leurs tentes ces personnes, violemment, et frappant un journaliste. Ce sont pourtant ces mêmes images que le locataire de la Place Beauvau veut empêcher aux journalistes de tourner ou de photographier via l’article 24 de la proposition de loi « sécurité globale », d’inspiration gouvernementale. Ce sont aussi des images qui ont permis de montrer que les policiers n'avaient pas simplement "déconné" envers le producteur de musique, comme l'a affirmé le Minsistre, mais qu'ils avaient commis des infractions.

Ce ne sont pas les images qui doivent choquer le Ministre mais bien les actes commis par des membres des forces de l’ordre républicain.

La Confédération paysanne en tant que syndicat dénonce avec force cette dérive autocratique et autoritaire contre les droits des citoyen.nes.

L'état d'urgence permanent (3 ans sur les 5 dernières années) atteignent notre droit de manifester, la liberté de circuler et de travailler . Nous ne voulons pas d'une ènieme loi sécuritaire qui s'attaque dorénavant à la liberté d'informer !

Cette proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat. La Confédération paysanne exhorte donc les sénateurs et sénatrices à faire preuve du sursaut républicain et à rejeter ce texte, particulièrement cet article 24 complètement contraire aux principes démocratiques et au droit d’informer.

La Confédération paysanne appelle à rejoindre la mobilisation citoyenne audoise le 28 novembre à 14h30 au Portail des jacobins.