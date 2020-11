Vauvert - Opération paëlla pour le Téléthon !

Cette année, avec la crise sanitaire actuelle, le Téléthon se veut différent ! Malgré une organisation bousculée, les idées et actions ne manquent pas pour soutenir cette cause et faire avancer la recherche. La référente du Téléthon vauverdois Chantal Lair-Lachapelle tient un stand tous les mercredis et samedis sur le marché de Vauvert, où il est possible d’acheter des lots divers apportés par tous au profit du Téléthon.

Mais ce n’est pas tout ! Afin de rester solidaires et permettre à tous de se mobiliser pour le Téléthon, la ville lance l’opération paëlla.

Organisée le samedi 28 novembre, cette matinée drive permettra à chacun de venir récupérer son assiette de paëlla, réservée en amont, dont les bénéfices seront totalement reversés au Téléthon.

Dès maintenant et ce jusqu’au vendredi 27 novembre 2020 12h, réservez votre part de paëlla (7€) sur le stand du Téléthon lors du marché ce mercredi 25 novembre matin, ou par téléphone auprès du service événementiel au 04 66 73 10 75 (joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h).

La commande sera à retirer sur le stand du Téléthon le samedi 28 novembre de 11h15 à 12h30. Le stand est présent sur le marché de Vauvert avec les associations qui le souhaitent. Elles peuvent prendre part au projet en tenant le stand pour épauler les référents, ou par l’apport de dons, ou les deux à la fois !

« Nous avons déjà 80 réservations, mais nous espérons que toutes les parts de paëlla seront réservées d’ici vendredi midi. Il faut rester solidaires, surtout en cette période de crise sanitaire. C’est pourquoi je vous invite à participer à cette opération et à vous mobiliser pour le Téléthon en réservant votre assiette de paëlla. Alors, à vos téléphones, ou rendez-vous mercredi sur le stand ! » Chantal Lair-Lachapelle, conseillère déléguée.