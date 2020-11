Canet en Roussillon - Partagez la magie de Noël Consommez Canet !

Pour vos tables de fin d’année, vos cadeaux et décoration, les commerçants de Canet vous attendent avec impatience !

Traiteurs, boucheries, boulangeries-pâtisseries, épiceries, biscuitiers, cavistes, domaines viticoles, écailler, boutiques décoration, prêt à porter, salon de coiffure et d’esthétique… Vous trouverez tout à Canet !



C’est le moment des bonnes résolutions, nous vous proposons de profiter de la diversité et de la qualité des commerces canétois pour préparer ces fêtes, oubliez les plateformes internationales de vente en ligne et optez pour les achats sur place ou en livraison auprès des commerçants canétois.



Consommer local est une démarche responsable, pour que nos commerces puissent se maintenir et faire de la ville, un lieu de vie attractif et vivant. Derrière chaque achat, il y a un commerçant à soutenir.

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ils viennent à vous !



Plus de 300 commerçants actifs sont référencés sur la commune et proposent différents services pour simplifier vos achats.



Retrouvez-les sur

canetenroussillon.fr

ou au travers de fairemescourses.fr avec pour chacun d’entre eux, les précisons sur les services mis en place. Ils se sont adaptés, aidons-les en soutenant leur activité tout au long de l’année, même déconfinés !