Toulouse - Maribel Carcedo : maroquinière toulousaine !

Maribel Carcedo : la marque toulousaine de maroquinerie haut de gamme, entièrement faite à la main.

Passionnée et exigeante, la maroquinière Maribel Carcedo propose une gamme de sacs, portefeuilles et autres accessoires, faits dans des cuirs de qualité et entièrement cousus à la main. Ses créations aux lignes sobres sont déclinables en différentes couleurs.

Des créations en cuir cousues au point sellier

« Je couds mes créations à la main au point sellier car cette technique, utilisant un fil et 2 aiguilles, forme un croisement de fil à chaque point et garantit une solidité optimale » précise Maribel, avant d’ajouter « Les cuirs que je travaille proviennent essentiellement de France ou d’Europe et ont été tannés avec des produits végétaux. D’autre part, j'apporte un soin tout particulier aux finitions : les doublures sont en cuir, les tranches de cuir teintées et les fils de lin cirés ».

Des pièces sur mesure : Maribel Carcedo peut également réaliser le sac de vos rêves !

Boutique en ligne : www.maribelcarcedo.fr

À propos de Maribel Carcedo

Couturière de formation, Maribel a découvert par hasard le cuir. Cette matière devient une passion et cette autodidacte à force de lecture et de vidéos est devenue une véritable maîtresse en la matière. À la recherche de l'excellence, elle adopte une confection entièrement à la main qui permet une solidité et une finition parfaite. Fière de son savoir-faire appris pas à pas, elle souhaite le transmettre et organise des ateliers d’initiation ou de perfectionnement.