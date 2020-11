Hautes-Pyrénées - Mort de Cachou : il y a maintenant 2 ours à remplacer dans les Pyrénées

Selon nos informations, un agent de l'Environnement du Val d'Aran, chargé du suivi des ours, vient d’être inculpé pour trois chefs d'accusation, dont l'empoisonnement de l'ours Cachou, découvert mort en avril dernier. On ne peut que saluer l'aboutissement de cette enquête en Catalogne, alors que les sanctions des exactions des anti-ours en France restent lettre morte.

La mort de Cachou du fait de l'homme se confirme donc, loin de l'explication d'un décès par combat entre mâles, trop rapidement avancée par les autorités aranaises.

Avec l'ours abattu illégalement par balles à Ustou en juin dernier, et suivant les engagements du plan ours 2018-2028, 2 ours doivent donc être remplacés dans les Pyrénées, car "morts prématurément de causes anthropiques" pour reprendre les termes de ce document.

Rappelons que chaque ours n'est pas inféodé à un pays, mais à une population transfrontalière. De fait, Cachou fréquentait les deux versants du massif.

Rappelons aussi que la Catalogne a été financée par L'Europe pour un programme Life Ours concernant la protection de cette espèce, et que l’Espagne doit répondre aux mêmes obligations que la France quant à la restauration de la population.

La population d’ours pyrénéenne restant classée « en danger critique d’extinction », nos associations veilleront au respect des engagements européens des deux pays, notamment au remplacement rapide de ces deux ours.

Les associations membres de CAP Ours :

Altaïr Nature, Animal Cross, Association Nature Comminges (ANC), Comité Écologique Ariégeois (CEA), Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP), FERUS (Groupe Loup France/ARTUS), Fonds d’Intervention Eco-Pastoral – Groupe Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), France Nature Environnement - Hautes Pyrénées (FNE 65), France Nature Environnement - Midi - Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées), Nature en Occitanie, Pays de l’Ours - Adet (Association pour le Développement Durable des Pyrénées), Société d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature dans le Sud Ouest – Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64), Société nationale de protection de la Nature (SNPN), Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), Sours, WWF France.