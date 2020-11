Vauvert - Évasions littéraires, ça recommence !

En manque de culture ? Pas de panique, la médiathèque reprend les Évasions littéraires ! Tout comme lors du premier confinement, les bibliothécaires vous proposent des contes, mais cette fois-ci il y en a pour tous les âges !

Au programme, à compter du mercredi 18 novembre 2020, trois contes sont proposés chaque semaine, à écouter via le site internet de la ville. Un conte pour les plus petits, un pour les enfants et un pour les ados/adultes. Des podcast accessibles à tous, de quoi ravir toute la famille, et redonner vie à la culture en cette période si particulière.

Pour Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture : « Il est indispensable durant cette crise sanitaire que chaque Vauverdois puisse avoir accès à la culture ! C’est pourquoi la Médiathèque Simone Veil et les bibliothécaires du service public municipal s’adaptent et mettent en place diverses actions pour répondre aux besoins des Vauverdois. A la fois avec le “Clique et rapplique”, la bibliothèque numérique, mais aussi avec la reprise des Évasions littéraires. Petits et grands peuvent dès aujourd’hui plonger dans l’imaginaire proposé par nos bibliothécaires. La culture est essentielle au bien-être de tous, et nous faisons de notre mieux pour qu’elle perdure. »

Les podcasts sont à retrouver ici : https://www.vauvert.com/covid-19.../evasions-litteraires/

Retrouvez également les Évasions littéraires du premier confinement le lundi, mardi, mercredi et vendredi à 11h15 sur Radio Système 93.7 !