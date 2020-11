Hérault - Rugby - Louis Monié nous a quitté…

Artisan sur et hors du terrain (il fut du groupe qui fédéra les industriels et structura le club) du renouveau du Stade LAVELANETIEN dans les années 60/80 il fut un joueur brillant techniquement et un meneur d’homme hors du commun.

Il fut le leader des formations « jaune & noir » qui forgèrent la légende de « Paul Bergère », stade et club mythiques de notoriétés « nationales » ou évoluèrent et furent formés les Taffine, Quaglio, Marquis, Maratuech, Vedel, Roumieu, Merlos, Jordana, Paparil, Bonhoure, Palacios, Cubilié , Estève, Shacketon, Borios , Salette, Lasserre, Cid….Barthez … (la liste est longue) …Etc… , et Amiel, Clément Géraud et André Lannes les trois comme lui nés à Bélesta.

Considéré comme un des meilleurs ½ d’ouverture de sa génération, international et souvent décisif sur les matches majeurs il était respecté rugbystiquement et dans la vie courante ou il a laissé une image d’exception.

Un des « Papa » majeurs de la Légende lavelanétienne…

Très investit dans la préparation du Centenaire du club il avait toujours gardé un œil avisé sur l’école de rugby au sein duquel il avait été éducateur, puis entraineur enfin dirigeant et soutien permanent de son club.

Un grand « Monsieur » nous a quitté.

A sa famille et proche. Sincères condoléances.