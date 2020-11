Vauvert - Consommer local, c'est bon pour le moral !

Les commerçants locaux sont de plus en plus nombreux à adapter leur fonctionnement en cette nouvelle période de confinement. Tout comme en mars lors du précédent confinement, afin de répondre aux besoins de tous, la Ville de Vauvert diffuse la liste des commerces locaux ouverts vendant des produits de première nécessité ou proposant pour certains des livraisons ou de la vente à emporter.

En effet, depuis le 29 octobre minuit le confinement a été à nouveau mis en place. Afin d’informer les habitants sur les commerces locaux ouverts, la commune publie deux fois par semaine une liste précisant les coordonnées ainsi que les conditions dans lesquelles ils effectuent des livraisons à domicile ou de la vente à emporter.

La liste est mise à jour régulièrement et est publiée tous les mardis et jeudis sur le Facebook et le site internet de la ville. Pour les commerçants qui souhaitent y figurer ou modifier les informations concernant leur commerce, un formulaire est disponible en ligne : https://www.vauvert.com/liste-commerces-ouverts-livraisons/

Des liens vers leur site internet ou Facebook, permettent de commander rapidement.

A la suite de la décision du gouvernement, la ville de Vauvert a témoigné, avec l’association des Maires de France auprès du gouvernement son insatisfaction quant aux mesures prises pour ces commerces dits “non-essentiels”, qui sont en réalité des commerces de proximité. “Nos commerces locaux avaient pris des mesures sanitaires que nous trouvions suffisantes pour protéger les Vauverdois. Nous avons ainsi voulu dénoncer cette injustice” confirme Jean Denat, maire de Vauvert.

Bruno Pascal, adjoint aux commerces de proximité, ajoute “Ce second confinement est difficile pour nos commerces locaux, ils s’adaptent afin de pouvoir maintenir leur service, et nous mettons tout en œuvre pour partager l’information et informer nos habitants. Consommer local, c’est primordial ! C’est pourquoi il faut soutenir nos commerçants de proximité et les aider.”