Montpellier - Semaine nationale des Business Angels 2020 dématérialisée à Montpellier

La Semaine nationale des Business Angels initiée par France Angels aura bien lieu malgré le confinement. À Montpellier, MELIES Business Angels proposera une version 100% digitale de ses rendez-vous traditionnels : Speed Dating dédié aux porteurs de projets d’entreprise le 25 novembre et mise en avant des Lauréats de l’Innovation 2020 du 23 au 27 novembre, par le biais de capsules vidéo, avec la participation de Stéphanie Gottlib-Zeh.

Un Speed Dating à distance le 25 novembre, de 9h00 à 12h30

Le réseau montpelliérain MELIES Business Angels (MBA) invite les futurs créateurs et créatrices d’entreprises de la région à présenter leurs projets à ses membres le mardi 25 novembre 2020, de 9h00 à 12h30. Ce speed dating, d’ordinaire accueilli par le BIC de Montpellier, se présente cette année sous forme dématérialisée pour respecter les contraintes sanitaires en vigueur. Dix business angels échangeront en ligne toutes les demi-heures avec les candidats, sur rendez-vous, pour donner un premier avis constructif sur leurs projets de création. Chaque année, ces entretiens permettent à MELIES Business Angels de repérer une dizaine de projets prometteurs ; par la suite, sa commission Deal Flow reçoit les porteurs en entretien approfondi. Le Speed Dating 2019 a débouché sur quatre instructions de dossiers et un financement (en 2020).

Inscriptions Speed Dating : https://www.weezevent.com/speed-dating-rencontrer-les-business-angels-de-montpellier

Sept start-up Lauréates de l’Innovation à découvrir du 23 au 27 novembre

MELIES Business Angels a choisi de récompenser sept start-up parmi celles que le réseau accompagne ou a récemment accompagnées. Les unes ont pris leur envol et ont su séduire de nouveaux partenaires par leurs performances et leur expertise (trois Prix « Envol ») ; les autres viennent d’embarquer à bord du réseau MBA, financées et coachées, prêtes à développer leurs solutions innovantes (quatre Prix « Embarquement »). Leurs dirigeants témoigneront de leur parcours et de la valeur ajoutée des business angels qui les accompagnent au micro du consultant Thierry Lefebvre. MELIES Business Angels les mettra en valeur sur sa chaîne Youtube et publiera une vidéo chaque jour, du 23 au 27 novembre, sur ses comptes et pages de réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et Twitter). Stéphanie Gottlib-Zeh, grande témoin de cette Semaine inédite, reviendra sur son parcours d’entrepreneuse hors norme, qui l’a menée du software dans le secteur pétrolier à la création d’un club d’investisseurs pour financer l’innovation dans le domaine sportif.