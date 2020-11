Occitanie - Go Fast : Plus de 800 kg de résine de cannabis découverts !

[GO FAST] – Opération du GIGN dans l’Aude



Faisant suite à une enquête de la Brigade de Recherches de Lunel pour trafic de stupéfiants, le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) a intercepté lundi 9 novembre, deux véhicules.



Vingt-trois ballots de résine de cannabis pour un poids total de huit cent vingt quatre kilos y ont été découverts.



Des investigations menées depuis octobre 2020, diligentées dans le cadre d’une commission rogatoire pour l’attaque d’un distributeur de billets à #Marsillargues avait permis d’établir qu’un individu était également impliqué dans un trafic de stupéfiants. Le mis en cause effectuerait aussi des transports de type Go Fast entre le sud de l’Espagne et Paris.



Conduite par la Brigade de Recherches de Lunel, une enquête préliminaire pour trafic de stupéfiants a alors été ouverte.



Suivi par le Groupe d’Observation et de Surveillance (GOS) de Montpellier jusqu’en Andalousie (Espagne), la filature a permis d’établir clairement que l’individu préparait un transport de stupéfiants à son retour !



Pris en compte à leur entrée à la frontière du Perthus (66) par le GIGN, les deux véhicules suspectés ont été interceptés ce matin à six heures trente, sur l’autoroute A9 à hauteur de la commune de La Palme dans l’Aude.