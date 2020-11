Vauvert - Clique et rapplique à la médiathèque !

Pour permettre à nos lecteurs de continuer de rêver d’histoires en histoires, la médiathèque s’adapte et met en place le “Clique et rapplique” ! Depuis le 29 octobre minuit jusqu'au 1er décembre 2020, le confinement a été à nouveau mis en place, c’est pourquoi, les bibliothécaires proposent depuis le 3 novembre un prêt de livres sans contact pour les personnes inscrites à la médiathèque. Le protocole sanitaire est suivi à la lettre, les gestes barrières sont appliqués avec rigueur et chaque livre restitué est mis à l’isolement et désinfecté, et sera prêté qu’après un délai d’une semaine.

Comment ça marche ? Rien de plus simple !

1. Je fais mon choix en consultant le catalogue en ligne de la médiathèque (http://cataloguebm.vauvert.com/cgi-bin/abnetclop.exe) et je les transmets par mail aux bibliothécaires à mediatheque@vauvert.com en choisissant une date et une heure de retrait. Si je n’ai pas accès au catalogue en ligne, je peux faire une demande de sélection par mail ou par téléphone au 04 66 731 730 (choix autour d’un thème par exemple).

2. Prise en compte de ma demande : je propose dans mon mail ou par téléphone une date et une heure de retrait (mardi ou jeudi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, ou le vendredi et samedi de 10h à 12h). Si aucun de ces horaires ne convient, je dois le préciser aux bibliothécaires pour s’adapter.

3. La livraison :

- à domicile : si je suis une personne vulnérable habitant la commune, les bibliothécaires déposent le sac de livres sur mon palier au jour et à l’heure du rendez-vous.

- sur le parvis des halles : je récupère le sac de livres à mon nom déposé sur une table le jour et l’heure du rendez-vous. Ne pas oublier de prendre son attestation pour achat de produit de première nécessité.

4. Je retourne les livres que j’ai lus, après avoir pris rendez-vous :

- à domicile : je dépose les livres dans un sac sur le palier et la bibliothécaire les récupérera.

- sur le parvis des halles : je dépose les livres sur place dans une caisse, et récupère éventuellement ma commande suivante.

- dans la boîte aux lettres (rue Montcalm) : s’assurer qu’elle n’est pas pleine. Pas de dépôt dans la boîte pendant le week-end.

Afin de répondre à tous les besoins, la médiathèque propose également la bibliothèque numérique ! Créée en avril 2020, la bibliothèque numérique est accessible aux lecteurs de plus de 16 ans inscrits à la médiathèque. Depuis mai, elle s’est enrichie et propose une centaine de romans dont des nouveautés de la rentrée littéraire. Rendez-vous sur https://www.biblioaccess.com/1455/Home/Index . Il ne reste plus qu’à suivre attentivement le tutoriel donné par la médiathèque ! Vous pouvez ensuite rapporter vos emprunts lors de votre rendez-vous de retrait sur le parvis des halles ou les déposer dans la boîte aux lettres (rue Montcalm) en s’assurant qu’elle ne soit pas pleine. Pas de dépôt dans la boîte pendant le week-end.

Tous les prêts dont la date de retour était fixée entre le 25 octobre et le 26 novembre ont été prolongés jusqu’au 15 décembre 2020. Les bibliothécaires restent disponibles pour répondre aux questions au 04 66 731 730.

Pour Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture : « Il est indispensable durant cette crise sanitaire que chaque Vauverdois puisse continuer à s’alimenter en livres ! C’est pourquoi la Médiathèque Simone Veil et les bibliothécaires du service public municipal s’adaptent au rendez-vous de la modernité avec à la fois "Clique et rapplique” et la bibliothèque numérique. La lecture offre à chacun la possibilité de rencontrer des auteurs passionnants, de découvrir des personnages étonnants et de vivre de nouvelles aventures tout en restant confiné. La lecture est bien une activité essentielle au bien être individuel et collectif.

Nous continuerons de développer toutes les nouvelles pratiques qui permettent la continuation de la lecture pour Tous. ».