Hautes-Pyrénées - Aureilhan - Travaux réseau d'assainissement : Rue Claire

Travaux réseau d’assainissement – Rue Claire Aureilhan

Le service communautaire de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées informe que des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement et des branchements seront effectués à Aureilhan, dans la rue Claire, à partir du jeudi 12 novembre 2020.

L’opération de travaux consiste à poser un nouveau collecteur d’eaux usées et à installer de nouvelles boîtes de branchement en limite des propriétés. L’ancien réseau sera mis hors service.

Ces travaux, réalisés par l’entreprise COLAS, sont programmés pour une période d’environ 25 jours, sauf imprévus techniques ou météorologiques.

Pour toute information, vous pouvez contacter le service communautaire de l’Eau et de l’Assainissement au 05 62 44 47 92 ou par mail à l’adresse eaux.contact@agglo-tlp.fr.