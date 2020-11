Hérault - Solidarité - Pendant le confinement le département ne lâche rien !

CONFINEMENT : ON LACHE RIEN !

Se protéger et prendre soin de l'autre dans ces périodes difficiles, c'est notre responsabilité collective. A la maison, dans les commerces, dans les transports, à tous moments n'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour vous protéger et garantir la santé des plus faibles.

A tout moment de la vie, vous pouvez compter sur la présence du Département et trouverez de l'écoute dans les maisons de la solidarité ainsi que de l'information dans le guide pratique "Solidarités pour tous"

Le Guide pratique Solidarités pour tous L'Hérault pour tous, tous pour l'Hérault

Le rôle du Département est de prévenir et adoucir les difficultés en accompagnant chacun vers une amélioration de sa situation.

L'engagement du Département est d’offrir à tous un service public humain de proximité. Découvrez dans ce guide les services, aides conseils pour améliorer votre quotidien

Feuilleter en ligne : le Guide pratique "Solidarités pour tous"