Vauvert - Reconfinement - La cellule Communale de crise Pandémie active !

Suite à l'allocution du Président de la République hier soir, nous allons connaître une nouvelle phase de confinement à partir de ce jeudi soir minuit et jusqu'au mardi 1er décembre prochain minimum.

M. le Maire a réuni ce matin en mairie la cellule Communale de crise Pandémie, active déjà depuis le passage en État d’urgence sanitaire. Elle a préparé la remise en service de la plate-forme de solidarité qui rouvrira notamment avec son numéro d’écoute et l’aide aux courses aux personnes les plus vulnérables à compter de lundi et qui interviendra sans se substituer ni aux familles, ni aux aides à domicile, ni aux commerces assurant des livraisons.

Durant cette période, la Ville de Vauvert va vous garantir des services publics de proximité mobilisés et disponibles pour répondre à vos attentes. Ainsi l'accueil de la mairie, mais aussi l’État Civil, le CCAS, l’éducation, le service vie associative, celui de médiation, l'urbanisme, le service funéraire, la police municipale vous accueilleront dès demain aux horaires habituels d'ouverture. Pour le reste des infrastructures, nous vous communiquerons dès que possible, une liste exhaustive des services ouverts et fermés, ainsi que toutes informations utiles.

Nos équipes contactent depuis ce matin, les commerces autorisés à ouvrir pour vous informer au mieux sur les modalités d’ouvertures, les services de livraisons et drives commerçants mis en place sur Vauvert : Reconsommer local, c’est vital!

M. Le maire a sollicité André Brundu, Président de la CCPC pour que les entreprises de notre territoire puissent être à nouveau accompagnées durant cette période extrêmement difficile à passer.

Afin d'enrayer cette nouvelle vague et de freiner la propagation du virus, nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes de confinement.

Prenez soin de vous et de vos proches. Plus que jamais, respectons les gestes barrières.