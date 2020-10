Mende - Confinement : reprise du service de courses à domicile pour les personnes vulnérables

Confinement : reprise du service de « courses à domicile » pour les personnes vulnérables

La Communauté de communes Cœur de Lozère, son CIAS et la ville de Mende relancent le service de courses à domicile destiné aux personnes isolées et vulnérables sur le territoire de Cœur Lozère : Mende, Badaroux, le Born, Pelouse, Balsièges, Saint-Bauzile et Barjac.

Depuis le mois de mars dernier, un recensement de personnes vulnérables a été effectué et aujourd’hui nos services se chargent de les contacter.

Néanmoins si vous ou vos proches estimez être dans cette situation (personne âgée, isolée, fragile, handicapée…), nous vous invitons à nous contacter.

Ainsi vous pouvez bénéficier d’un service de courses assuré par les agents de la collectivité pour les produits de première nécessité (alimentaire, hygiène, médicaments) et d’une livraison à votre domicile.

Ce service est effectif pour les commandes, à compter de vendredi 30 octobre et pour les livraisons, à compter de samedi 31 octobre.

Ce service est mis en place jusqu’au 1er décembre dans un premier temps, et du lundi au samedi.

Les personnes intéressées peuvent contacter le service dédié par téléphone au 04 66 94 20 03 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

La solidarité a été notre force durant la première vague, nous redoublerons d’efforts pour assurer le meilleur service à nos concitoyens.

Nous vous invitons à respecter les mesures barrières et à limiter vos déplacements.

Prenez soin de vous et de vos proches.