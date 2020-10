Occitanie - Une 18e édition du Prix de la TPE revisitée

Une 18e édition du Prix de la TPE revisitée :

Des audits individuels en visio-conférence et conférence téléphonique

Cette année le Prix de la TPE s’est adapté! En cette période inédite où les Très Petites Entreprises ont plus que jamais besoin d’un soutien, les organisateurs ont souhaité maintenir une écoute et garder un lien malgré la distance. 160, c’est le nombre d’entreprises qui ont candidaté à la 18ème édition du Prix de la TPE.

Comment « entreprendre autrement » ?

Comment « être agile » ? Les partages d’expériences et les témoignages seront au cœur des échanges.

160 entreprises en lice

Avec 160 entreprises ayant candidaté, le Prix de la TPE confirme une nouvelle fois son attractivité auprès des porteurs de projet de la région. 71 d’entre elles sont issues de l’Hérault et 89 de la Haute-Garonne. Toutes participeront aux remises départementales qui se dérouleront mi-novembre, durant lesquelles 8 entreprises seront sélectionnées pour la Finale Régionale. Une cérémonie de clôture qui permettra de désigner les nouveaux lauréats 2020 dans les catégories suivantes : « ÊTRE », « FAIRE », « PILOTER », « AGILITÉ » ainsi que le lauréat du « Prix TPE » 2020.

Programme de l’édition 2020

Octobre – novembre : audits individuels en visio-conférence et conférence téléphonique assurés par les organisateurs du Prix de la TPE et les partenaires

5 novembre 2020 : Jurys départementaux sur l’Hérault et la Haute-Garonne

Mi-novembre 2020 : remises départementales sur l’Hérault et la Haute-Garonne

Début décembre 2020 : Jury régional sur Béziers

Décembre 2020 : Finale Régionale qui désignera les nouveaux lauréats 2020.

Au regard du contexte sanitaire actuel, le Prix de la TPE s’adapte et se réinvente pour maintenir les remises départementales et régionale et mettre en lumière nos entreprises.

Crédit Photo : Prix de la TPE