Occitanie - « Adopte un arbre » fait de plus en plus d'adeptes chez les consommateurs de pommes Pink Lady

« Adopte un arbre » fait de plus en plus d’adeptes chez les consommateurs de pommes Pink Lady®

Samedi 24 octobre, les parrains et marraines de l’opération « Adopte un arbre » sont venus directement en verger cueillir leurs pommes Pink Lady®...

Plus de 400 consommateurs ont adopté en mars dernier un pommier Pink Lady® près de chez eux. Ils ont reçu pendant plusieurs mois des nouvelles de leur arbre, du pomiculteur et de son verger, et ont ainsi pu, en cette période de récolte, cueillir leurs pommes Pink Lady® directement sur l’arbre.

Répondant au souhait des consommateurs de mieux connaitre l’origine des produits et d’aller à la rencontre des producteurs, « Adopte un arbre » voit son nombre de parrains et marraines augmenter année après année. Véritable moment de partage, Cette opération sera reconduite la saison prochaine.

Les pomiculteurs ont commencé cette semaine la cueillette des pommes Pink Lady®…

Réalisée entièrement à la main et nécessitant parfois jusqu’à 5 passages pour ne récolter que les pommes arrivées à maturité, elle durera plusieurs semaines dans les vergers de pomiculteurs issus de 29 départements de France dont 9 dans le bassin du Sud-ouest : Aude ; Dordogne ; Gironde ; Haute-Garonne ; Hautes-Pyrénées ; Lot-et-Garonne ; Pyrénées-Orientales ; Tarn ; Tarn-et-Garonne.

Les pommes Pink Lady® cueillies sur ces vergers seront sur les étals début novembre…

Près de 97 000 tonnes (+19% par rapport à la saison précédente) de pommes Pink Lady® issues de vergers français sont attendues dès les premiers jours de novembre sur les étals. Pomiculteurs, pépiniéristes, stations de conditionnement, distributeurs agréés, tous sont mobilisés pour apporter des fruits de qualité aux consommateurs.

Crédit photo : Pink Lady® Europe