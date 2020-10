Albi - Bienvenue aux nouveaux Albigeois : le 19 novembre 2020

Bienvenue aux nouveaux Albigeois : 19 novembre 2020

La visite guidée de la Cité épiscopale, du Grand Théâtre des Cordeliers, et une rencontre au Théâtre des Lices sont au programme du traditionnel accueil, par le Maire et les élus de la Ville d’Albi, des « nouveaux Albigeois ».

Afin de les rencontrer pour faire connaissance et de leur souhaiter la bienvenue, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi, et l’ensemble de l’équipe municipale donnent rendez vous le jeudi 19 novembre aux nouveaux Albigeois.

Le service Communication de la Ville d’Albi, en partenariat avec l’AVF (Association des Villes Françaises), accueille, tout au long de l’année, les «nouveaux Albigeois» afin de faciliter leur intégration à Albi.

La Ville d’Albi remet aux «nouveaux Albigeois» une mallette contenant des informations et documentations utiles et pratiques sur Albi et sur la vie associative (Service communication: 05 63 49 10 38).

A titre d’exemple, depuis septembre 2019, près de 120 «nouvelles familles albigeoises» sont venues retirer leur mallette de bienvenue.

Programme :

17h: rendez-vous devant l'office de tourisme, pour une découverte de la Cité épiscopale (jardins du Palais de la Berbie, Pont Vieux, Vieil Alby, cloître Saint-Salvi...), et du Grand Théâtre des Cordeliers , dans le respect des règles sanitaires en vigueur, à partir de 18h30 : rencontre avec le Maire et le conseil municipal au Théâtre des Lices.

Pour les enfants de 3 à 11 ans un service d'accueil, sur inscription auprès du service communication de la Ville d’Albi, sera mis à la disposition des familles au Théâtre des Lices à partir de 18h30 .

Ce temps de rencontre au Théâtre des Lices se terminera au plus tard à 20h afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.