Perpignan - Festival de Musique Sacrée le programme du 27 au 29 octobre

Festival de Musique Sacrée Programme du 27 au 29 octobre

Du 27 au 29 octobre, le Festival de musique sacrée de Perpignan déroulera la Mélodie de la nature pour enchanter petits et grands. Concerts et ateliers alterneront tout au long de cette semaine de vacances : ateliers de chant, de philosophie et lectures dessinées à partir de 7 ans, conte musical spirituel à partir de 7 ans, création vidéo-mapping dans l’Eglise des dominicains en accès libre, piano et électro à partir de 4 euros, film d’animation en accès libre, concert de chants mongols en accès libre, atelier pour les bébés de 0 à 3 ans, nuit baroque à partir de 4€.

L’Office de Tourisme Communautaire Place de la Loge, Perpignan 04 68 66 18 92

A NOTER : nouveaux horaires des concerts à l’église des dominicains

MARDI 27 OCTOBRE

10 h 30 > Médiathèque : LES ATELIERS LEONA - Accès libre, sur réservation

16 h 00 > Médiathèque : LEONA - Accès libre

17 h 00 / 19 h00 > Eglise des Dominicains : MÉTA-FLORE - Accès libre, sur réservation.

18 h 30 > Eglise des Dominicains : CONCERT PIANO 2.0 - Tarifs de 4 à 20 €.

MERCREDI 28 OCTOBRE

10 h 15 > Médiathèque : LA PETITE MÉLODIE DE LA NATURE Accès libre, sur réservation

18 h 30 > Eglise des Dominicains : CONCERT NUIT BAROQUE - Tarifs de 4 à 25 €.

JEUDI 29 OCTOBRE