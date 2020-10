Gers - 6 nouveaux véhicules d'incendie et de secours livrés

[MATÉRIEL] 6 NOUVEAUX VÉHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS LIVRÉS CETTE SEMAINE

5 des 43 centres d’incendie et de secours gersois ont été dotés d’un ou plusieurs véhicules flambant(s) neuf(s) :

Celui de Fleurance réceptionne 1 VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes) et 1 CCR (camion-citerne rural), et un autre CCR a été livré aux sapeurs-pompiers de Samatan.

Enfin, 3 autres VSAV rejoindront dans les prochains jours les centres d’incendie et de secours de Nogaro, Mauvezin et Riscle.

Au total, 2 CCR et 4 VSAV ont rejoint les casernes

La prochaine livraison de véhicules sera pour janvier 2021, avec des camions bien particuliers que nous vous présenterons dans quelques semaines…