Hérault - De nouvelles mesures d'urgence sanitaire ont été communiquées par la préfecture !

De nouvelles mesures d'urgence sanitaire ont été communiquées par la préfecture de l'Hérault, applicables à partir du samedi 24 octobre. L'arrêté préfectoral sera publié demain matin.

Principales mesures à retenir :

Port du masque obligatoire dans tout le département.

Couvre-feu de 21h à 6h.

Interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.

Fermeture complète des salles des fêtes, des salles polyvalentes et des établissements sportifs couverts (sauf pour les activités extrascolaires destinées aux mineurs).

Fermeture complète des vestiaires.

Celui-ci durera 4 semaines, mais pourra éventuellement être prolongé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Le non-respect du couvre-feu entrainera :

Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)

En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)

Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d'emprisonnement.

La situation sanitaire continue de se dégrader en France et le virus est toujours dangereux pour nous et nos proches. Il est impératif de rester vigilant face à l’épidémie de la Covid-19.

Télécharger son Attestation de déplacement "couvre-feu"

Au regard de l’aggravation de la situation sanitaire avec des indicateurs qui continuent de se dégrader, l’ensemble du département de l’Hérault a été placé en état d’urgence sanitaire. Le virus progresse de façon très rapide et touche désormais toutes les tranches d’âges, avec des conséquences pour l’ensemble de la population en termes d’hospitalisation. Le respect des mesures dites « barrières » est donc plus que jamais indispensable, en particulier dans les espaces où la fréquentation du public est importante, et doit s’accompagner de mesures renforcées en limitant les occasions de propagation du virus. L’ensemble du département est par conséquent placé en état d’urgence sanitaire renforcée à compter de samedi 24 octobre 2020.

Les déplacements sont ainsi interdits sur tout le territoire héraultais de 21h00 à 6h00 sauf pour des motifs dérogatoires nécessitant une attestation de déplacement.