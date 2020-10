Vauvert - A la découverte du vélo électrique pour les seniors !

A la découverte du vélo électrique pour les seniors !

Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, la Mutualité Française Occitanie, en partenariat avec le CCAS et le service des sports de la ville de Vauvert, ont proposé à des seniors de participer le mercredi 14 octobre à une demi-journée intitulée « Mobilité douce : découvrez le vélo électrique ». Une action basée sur la santé, la découverte et le partage ; qui a réuni 30 personnes !

Cette action se déroulait avec deux groupes qui, en alternance, ont fait une balade à vélo à assistance électrique sur la voie verte de Vauvert à Gallician en aller-retour, et une séance de théorie sur le code de la route à la salle Foucaran des arènes.

Sur place, un vélo et un casque de protection étaient proposés aux seniors qui s’étaient inscrits à l’avance auprès du CCAS. Cette initiation totalement gratuite était ouverte à tous les seniors de 60 ans et plus et a été très appréciée !

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie propose des subventions permettant la réalisation de projets en lien avec les seniors. Le CCAS a d’ailleurs plusieurs projets de prévus dans ce cadre, qui se réaliseront dans les prochains mois, dès que les conditions sanitaires le permettront.