« Vacances éducatives » : cet automne, on double !

La municipalité souhaite permettre à nos enfants et à nos jeunes de réussir à l’école et dans la vie. C’est pourquoi, pour cet automne, la municipalité a fait le choix de doubler le dispositif « vacances éducatives » ! L’objectif étant de consolider les acquis de chacun et permettre aux élèves d’avancer sereinement dans leur cursus scolaire.

Mis en place depuis plusieurs années par le service Jeunesse, en partenariat avec le Collège de la Vallée Verte et le Centre Culturel Robert Gourdon, ce dispositif a permis à environ 500 élèves d’en bénéficier. Ces « vacances éducatives » permettent des résultats significatifs dans l’amélioration des compréhensions et développent plus d’assurance chez les élèves. Pour cela, un programme complet est proposé ! Chaque journée commence par la consolidation des acquis avec des professeurs du collège le matin, et des activités sportives, culturelles, ou artistiques, avec les animateurs du service jeunesse et des intervenants les après-midi.

Cette action vient en écho aux autres dispositifs soutenus par la ville de Vauvert, qui seront renouvelés au fil des ans au vue de leur réussite, permettant aux enfants et aux jeunes de réduire leurs lacunes scolaires et consolider leurs connaissances.

Parmi ces dispositifs, nous pouvons citer « l’école ouverte », faisant partie de l’opération « vacances apprenantes » lancée pour la première fois cette année par l’Education nationale et pour laquelle la ville est partie prenante. Les écoles Libération et Jean Macé ainsi que le collège La Vallée Verte se sont associés aux services jeunesse et éducation pour mettre en place pour la première année, du 24 au 28 août 2020, l’ « Ecole ouverte ». Ce dispositif permet d’accueillir dans les écoles ou les établissements des jeunes ayant rencontré des difficultés durant la période de confinement, afin de revoir les fondamentaux et reprendre les notions non acquises. Basé sur la même organisation que les vacances éducatives, le programme associe renforcement scolaire et activités sportives et culturelles au sens large. Cela a permis la consolidation des acquis scolaires avec des cours en petit groupe le matin et des activités sportives, culturelles, artistiques ou en lien avec le développement durable l’après-midi ; le tout grâce aux divers intervenants spécialisés et animateurs. Au total, 29 élèves ont été accueillis, allant du CP au CM1, ainsi que 30 collégiens ont été sélectionnés pour participer gratuitement au dispositif. Ce dernier va d’ailleurs accueillir cet automne 35 élèves du CP au CM2 et proposera l’après-midi un atelier de découverte sportive (boxe, tir-à-l ’arc, échecs, gymnastique, hiphop…).

Pour finir, deux stages de réussite ont également été proposés cette année sur la commune, aux écoles Libération et Montcalm. Uniquement destiné aux CM1 et CM2, ce dispositif propose des cours chaque matin et se déroule durant les vacances d’été et de printemps.