Occitanie - Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie (CRTL), chef d'orchestre des Convergences 2021

Rencontres professionnelles :

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), chef d’orchestre des Convergences 2021

Les 5 et 6 novembre 2020, le CRTL organise deux journées de rencontres à l’attention des professionnels du tourisme de la région. Cet événement, 100% numérique, abordera les enjeux d’un tourisme en transition et évoquera les clientèles touristiques d’Occitanie et leurs attentes. Le CRTL en profitera pour partager sa vision stratégique ainsi que ses plans d’actions pour 2021 avec l’ensemble des acteurs du tourisme régional autour de projets communs, générateurs d’échanges et de partenariats.

Lors de la 1ère journée de travail, les « Convergences 2021 » auront pour objectif de répondre à la question suivante : « Commercialisation : quel rôle pour les destinations touristiques ? ». Introduite par Jean Pinard, Directeur Général du CRTL, qui expliquera « en quoi la crise du Covid a modifié les attentes et les comportements d’achat des clients » et animée par Nicolas Barret, PDG d’UNIGO Conseil, cette journée se déroulera sous forme de trois tables rondes virtuelles déclinant les enjeux inhérents à la commercialisation d’une destination.

1ère table ronde : « Les grands acteurs de la commercialisation en ligne ont-ils besoin des destinations ? » Forts du constat que la commercialisation touristique est aujourd’hui digitale et dominée par de grands acteurs, les sites de voyages en ligne et plateformes de réservations invitées[1] décrypteront le marché, les enjeux et perspectives. Ils présenteront leur conception de la « Destination », les collaborations mises en place avec les acteurs de territoires tout en tentant d’expliquer en quoi la crise actuelle a changé la donne.

2nde table ronde : « Territoires : quels résultats pour les dispositifs de commercialisation en Occitanie ? » Nombre de destinations et prestataires se sont engagés dans la commercialisation en ligne, avec des dispositifs très variés. En réalisant un panorama des expériences et dispositifs de commercialisation qui existent en Occitanie, les intervenants[2] analyseront les facteurs-clefs de succès, détailleront les difficultés rencontrées et l’évolution de la demande.

3ème table ronde : « Producteurs, distributeurs et destinations : de nouvelles coopérations sont-elles possibles ? » Entre la domination des agences de voyage en ligne et les places de marchés locales, peut-on imaginer une autre voie qui permette aux acteurs d’un territoire et/ou d’une filière de se regrouper autour d’un objectif de performances commerciales en faveur de la destination ? En répondant à ces interrogations, les spécialistes invités[3] esquisseront un autre modèle de commercialisation pour demain.

Cette journée, conclue par Jean-Louis Guilhaumon, Vice-Président de la Région en charge du Tourisme et du Thermalisme, Vincent Garel, Président du CRTL, Jean Pinard, Directeur Général du CRTL, et Jean-Pierre Mas, Président d’EdV (Entreprises du Voyage), permettra de dégager de nouvelles perspectives de travail pour le CRTL et ses partenaires.

La seconde journée sera consacrée à la stratégie et au programme d’actions du CRTL pour 2021. Jean Pinard et Caroline Leboucher, Directrice Générale d’Atout France, détailleront ce que la COVID a changé dans le tourisme, les chiffres-clés et les perspectives pour l’Occitanie. Ils analyseront l’état du tourisme dans le monde (avec un focus sur les marchés européens) avant de donner la parole aux cinq directeurs de pôles opérationnels du CRTL et aux experts invités.

Dominique Thillet, pour le Pôle de l’Information, des Etudes et de l’Observation abordera les enjeux de la data touristique et expliquera comment les études réalisées en 2019 et 2020 (comportements, satisfaction, dépenses des visiteurs, tourisme des 15-25 ans, tourisme durable, thermalisme) alimentent la stratégie du CRTL et de ses partenaires et permettent d’aller plus loin dans l’analyse économique du tourisme. Ses propos seront étayés par Pascal Robert (Banque de France) et Lionel Doisneau (Insee).

Sophie Pellegrin-Ponsole, pour le Pôle Communication et Rayonnement, dévoilera le plan d’actions 2021 destinée à attirer de nouveaux publics grâce à l’évolution du positionnement de la destination Occitanie Sud de France vers l’univers du voyage, présenté par Alex Lignières et Marc Lenclud, de l’Agence de Communication « Les Dissidents ».

Jeanne Bru, pour le Pôle marketing et attractivité, assistée de Christophe COUSIN, Directeur Général Camp de Base, rappellera les marchés prioritaires, les enjeux du marché de proximité, les stratégies de marketing par filière et l’importance de la GRC (Gestion des Relations Clients).

Sophie Mercier, pour le Pôle qualification de l’Offre et Structuration des Produits expliquera en quoi le tourisme durable est un enjeu transversal dans le cadre de la transformation du modèle économique et social à laquelle l’industrie du tourisme doit s’adapter. Chris Roberts, Directeur général de Tourism Industry Aotearoa, étayera cette présentation.

Christophe Bouguemari, pour le Pôle Partenariat & Performance Collective, reviendra sur le plan de formation du CRTL et les nouveaux partenariats à construire afin de dépasser la crise tandis que Sylvain Capes, de la Direction de l’emploi et de la formation au Conseil Régional d’Occitanie, listera les dispositifs régionaux de formation.