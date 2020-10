Montpellier - Nouvelle lettre à Monsieur Delafosse, Maire de Montpellier

Nouvelle lettre à Monsieur Delafosse, Maire de Montpellier.

Monsieur le Maire,

Vous n’avez pas répondu à notre première lettre. Nous le regrettons, car nous y développions rapidement quelques arguments visant à vous faire abandonner votre projet de charte destiné à demander aux associations de se faire les promoteurs de la laïcité.

Puis, pendant de longues semaines, nous n’en avons pas entendu parler. Silence radio.

Soudainement, ce projet refait surface avec fracas. Nous préférons être totalement honnêtes : la proximité temporelle de cette résurgence soudaine avec l’assassinat du professeur d’histoire-géographie nous

interroge. Auriez-vous saisi l’occasion pour faire passer une mesure qui semblait rencontrer des réticences ?

Nous n’osons y croire.

Nous souhaiterions donc que vous nous apportiez quelques éclaircissements :

- Cette charte est-elle rédigée ? Selon l’article du Figaro du 17 octobre, c’est le cas, puisqu’un fac-similé de la charte avec les logos de la Mairie et de la Métropole est publié.

- Cette charte est-elle communiquée à des associations ? Comme de notre côté nous n’avons rien reçu, l’envoi est-il fait auprès de toutes les associations ou uniquement de certaines ?

- Un vote du conseil municipal a-t-il eu lieu ? A notre connaissance, aucun vote ni aucune discussion n’a eu lieu au sein du conseil municipal de Montpellier. De même nous n’avons connaissance pour le moment d’aucune discussion ni d’aucun vote au sein du conseil de la

Métropole.

- Des associations l’ont elle déjà signée ? C’est ce que disent également les articles du Figaro et du Midi Libre en date du 21 octobre, sans qu’il n’y ait eu de démenti.

Monsieur le Maire, notre association combat pour la laïcité, pour l’abrogation de la loi Debré, pour la défense de la loi de 1905, pour la défense de la liberté associative depuis plus d’un siècle et demi. Le combat contre l’obscurantisme et pour les Lumières, la science et la culture, nous connaissons.

Notre position est connue : cette charte est totalement à l’inverse de ce qu’il conviendrait de faire en matière de laïcité ; elle est contraire à la liberté d’association, de conscience, et surtout, elle est manifestement un outil politique destiné à stigmatiser une partie de la population, qui a « l’avantage » d’être concentrée dans les quartiers populaires. Nous vous rappelons, à ce propos, notre opposition à la stratégie du choc de civilisations.

Nous souhaiterions que vous apportiez des réponses aux questions que nous venons de formuler.

Monsieur le Maire, si cette charte est actuellement rédigée et d’ores et déjà signée, nous vous demandons de la retirer.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération la plus distinguée.

La fédération de l’Hérault de la Libre Pensée.

Montpellier, le 22/10/2020