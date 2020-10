Béziers - VIDEO - Les Zingueurs jeudi 15 octobre à Zinga Zanga !

Les Zingueurs à Zinga Zanga !

Les zingueurs sauvages seront en concert pour la présentation de leur nouvel Album !

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h30

Salle Zinga Zanga, traverse de Colombiers Montflourès à Béziers

Entrée Gratuite, masque obligatoire.

Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas, Sophie, Elian et Christophe du Groupe « Les Zingueurs » pendant leur répétition, un style bien à eux rock, qui pousse avec un truc en plus…. Sophie et son accordéon, des textes engagés et personnels sur fond de batterie, basse, guitare et une voix claire. Moi perso j'adore leur titre " Princesse mon cul " !!! Alors rendez-vous tous jeudi 15 octobre à Zinga !!!

Qui sont les Zingueurs sauvages

Les Zingueurs sauvages sont un groupe de rock français porté par des musiciens électrisés. Ils composent leur musique autour d’un Accordéon furieux, plumes dans les cheveux, qui apporte une signature certaine à cette formation. Basse, batterie et guitare déboulent et nous enfoncent plus loin dans cet esprit rock, qui en quelques accords nous surprend le temps d’une valse bohème. Au chant, une voix sans détours, hurlante ou feutrée, navigue de poèmes en chansons...au son de l’accordéon.

Musiciens

Nicolas NOUGUIER : Chant lead / guitare

Sophie BENOIT : Accordéon / chant

Elian BESSON : Basse

Christophe SEUX : Batterie / samples

Equipe technique

Lucie PEREZ : management

Fréderic ROMAN : ingénieur son

Contact

Mail : groupeleszingueurs@gmail.com