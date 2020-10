Lozère - Les Offices de Tourisme en immersion au coeur du Gévaudan !

Les Offices de Tourisme en immersion au coeur du Gévaudan !

Le vendredi 2 octobre, Lozère Tourisme réalisait un éductour destiné aux Offices de Tourisme du département. Pour cette édition 2020, les équipes sont allées à la rencontre des sites et prestataires touristiques du secteur Gévaudan.

Cette journée permet aux participants de découvrir les nouveautés touristiques du territoire et de rencontrer divers acteurs du tourisme n’étant pas forcement sur leur secteur. Ainsi, les équipes renforcent leur cohésion et leur connaissance du territoire afin d’accueillir encore mieux nos visiteurs !

Les Offices sont partis à la rencontre du loup au tout nouveau Parc des Loups du Gévaudan. Accueillis par les équipes du site et de la SELO, le groupe a pu découvrir les nouveaux aménagements du parc, les divers espaces de visites et les hébergements insolites : les Tanières qui permettent aux visiteurs de vivre l’expérience unique de dormir au milieu des loups ! C’est ensuite à Marvejols que le groupe a passé l'après-midi. Les équipes ont pu découvrir les richesses et trésors cachés du Gévaudan au Musée des 2 Albert grâce à Daniel Castanier. Entre histoire de la ville de Marvejols, patrimoine industriel de la laine et de l'imprimerie, un véritable voyage dans le temps ! L'Office de Tourisme Gévaudan Destination a également présenté sa structure et les équipes ont pu échanger sur les projets structurants de chacun. Echanges de bons procédés, entraide et convivialité au rendez-vous !

Une journée fédératrice et formatrice ! Les Offices de Tourisme ne cessent de se réinventer et adaptent leur accueil et services aux nouveaux besoins des visiteurs. De véritables ressources pour nos territoires ! Un grand merci à tous les partenaires pour l'organisation de cet éductour.

Les équipes des Offices du Tourisme de Margeride en Gévaudan, Mont Lozère, Aubrac Lozérien, Langogne Haut Allier, Coeur Margeride et Gévaudan Destination ont répondu présents et ont pu apprécier cette journée riche en découvertes. Face au succès de cette 6ème édition, Lozère Tourisme prépare déjà le prochain éductour pour de nouvelles découvertes en Lozère…Naturellement !