Carcassonne - Soleynia en résidence au Chapeau Rouge du 12 au 15 octobre 2020

SOLEYNIA (Musique du Monde)

Jeudi 15 octobre 2020 - 21h00 - LE CHAPEAU ROUGE / CARCASSONNE

ENTRÉE GRATUITE

Sonya et Leïla Zitouni sont des chanteuses franco-algériennes, musiciennes, danseuses, auteures, compositrices, interprètes et sœurs. Leur musique est au croisement de la chanson et des musiques du monde avec des textes sensibles portés par un folk orientalisé et frotté au rythm’n blues…



Quand les textes se font touchants, drôles et empreints de spiritualité... les deux soeurs poly-instrumentistes nous emmènent au son de leurs voix claires et envoûtantes dans leur monde poétique où l’on navigue et chavire entre Orient et Occident…



Le message qu’elles viennent délivrer transcende leurs textes dans un tout, qui rayonne d’une manière plus vibratoire qu’intellectuelle.

Une porte qui s’ouvre au Chapeau Rouge sur un monde de lumière…



Soleynia en résidence au Chapeau Rouge du 12 au 15 octobre 2020



Places assises avec distanciation sociale / Port du masque obligatoire

Concert gratuit mais retrait des places conseillé auprès du PAC Billetterie –10 rue de la République (04 68 115 915) / ou sur place le soir même à partir de 20h30 (sous réserve des places disponibles)