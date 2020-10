Gers - Abbaye de Flaran - prochaine exposition photo !

EXPOSITION TEMPORAIRE

Eric DESSERT, Japon, les premiers bruits du soleil

- Opération « La profondeur des champs (sillon n°12) » -

(Photographie contemporaine)

DU 24 OCTOBRE 2020 AU 21 MARS 2021

Abbaye de Flaran – Logis abbatial

Alternant, au gré des rencontres artistiques, le noir et blanc ou la couleur, les départements ou régions françaises et le reste du monde, l’Abbaye de Flaran poursuit inlassablement son questionnement sur la ruralité de notre planète, à travers les sillons successifs creusés par les travaux personnels et originaux des photographes invités chaque année.

Nourri de multiples voyages, diplômé de la section Humanités photographiques de Tournai, Eric DESSERT (1957-) mène une carrière de photographe qui a fait l'objet de nombreux ouvrages et expositions et travaille exclusivement l’argentique en noir et blanc.

Avec cette édition (et après l’exposition sur la Chine en 2011), il revient à Flaran nous faire découvrir un autre pays qu’il a arpenté, fidèle à sa démarche humaniste et en déambulation douce, la chambre noire sur le dos, à la rencontre de la ruralité et de ses habitants : le Japon.

Ce travail assumé sur le format réduit des tirages s’affirme comme une démarche militante de la Photographie, en regard d'une intimité recherchée avec le spectateur.

Un catalogue accompagne chaque sillon de cette manifestation unique en son genre en France.

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran, inscrite dans le cadre de l’opération «La profondeur des champs, sillon n°12».