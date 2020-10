France - Au Fascinant Week-End, l'Occitanie s'affirme dans œnotouristique

Pour sa 1ère participation au « Fascinant Week-End », l’Occitanie s’affirme en tant que destination œnotouristique majeure.

Du 15 au 18 octobre 2020, le « Fascinant Week-End » offre l’opportunité de venir à la rencontre des vignerons sitôt les vendanges terminées et s’annonce comme l’un des temps forts de l’agenda œnotouristique de l’année.

Cet événement, initié et développé depuis 6 ans en Auvergne-Rhône Alpes, prend de l’ampleur cette année en s’étendant pour la première fois à une autre région : l’Occitanie. Le Club Vignobles & Terroirs[1] du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), coordinateur de l’opération, a ainsi réussi à fédérer les 19 territoires viticoles labellisés Vignobles & Découvertes[2], référencés en Occitanie afin de proposer près de 150 animations festives et insolites au cœur de ses vignobles.

Parmi ces activités, souvent ludiques, créatives ou décalées, vous serez invités, par exemple, à participer à un Cluedo géant ou à un escape game, à tester un safari 4X4 ou une échappée dans les vignobles à bord d’une mythique 2CV, à assister au festival « Les Bulles sonores » de Limoux, prétexte à une dégustation de sa fameuse « Blanquette ».

Vous pourrez apprécier les « variations vigneronnes et grappillages ethno-photographiques », une lecture-spectacle et une exposition photographique itinérante à travers les domaines viticoles du Minervois. Vous pourrez également monter à bord d’un autorail pour une escapade mélant dégustations, contes et expériences sensorielles. Les amateurs d’Armagnac iront, quant à eux, dans le Gers pour découvrir les secrets de fabrication de « l’eau-de-vie des Dieux » pendant que les mélomanes opteront pour une balade musicale agrémentée de concerts au royaume de la Négrette, le cépage unique des vins de Fronton.

En parallèle à cet événement, le CRTL a convié cinq influenceurs et une dizaine d’agences réceptives à des voyages de découverte des principales destinations labellisées Vignobles & Découvertes d’Occitanie.

En savoir plus : https://presse.tourisme-occitanie.com/oenotourisme-en-occitanie

_____________

[1] Le club Vignobles & Terroirs d’Occitanie a pour vocation de communiquer auprès du grand public l’offre oenotouristique des territoires labellisés Vignobles & Découvertes de la région en ciblant prioritairement la clientèle de proximité.

[2] Ce label national d’excellence vise à promouvoir les territoires engagés dans un accueil œnotouristique de qualité. L’Occitanie avec ses 19 territoires labellisés compte près du quart des destinations Vignobles & Découvertes de l’hexagone et référence 1700 entreprises (caves, châteaux, chambres d’hôte, restaurants…)