Hérault - Des innovations pour une route verte !

Recycler un enrobé pour rénover la route ? C’est la solution proposée par deux procédés testés sur les routes de Combaillaux, Saint-Jean-de-Cuculles et près du Salagou.

Des travaux zéro déchet

La méthode Récyvia-e, expérimentée à Saint-Jean-de-Cuculles et Combaillaux, a tout pour plaire. La chaussée est recyclée à 100 % sur place ! Cela permet de réduire les déchets et d’économiser de nouveaux matériaux de carrières et réduit considérablement les allers-retours de camions pour transporter déchets et marchandises. Résultat : moins de pollution et moins de gêne pour les habitants.

Une touche végétale

Entre Salasc et Mourèze, à proximité du grand site du Salagou, c’est l’enrobé Biophalt® qui a été appliqué sur la route. Il est composé d’anciennes chaussées recyclées et d’un liant à base d’huile de pin et de résidus de l’industrie papetière. Il est fabriqué à froid pour dépenser moins d’énergie et libérer moins de gaz à effet de serre.

Avec ces deux procédés éco-responsables, le Département répond à plusieurs objectifs environnementaux : recycler, dépenser moins d’énergie et limiter l’émanation de gaz à effet de serre. Le vieillissement de ces enrobés sera surveillé. S’ils font leur preuve, ils pourront être appliqués sur d’autres routes.