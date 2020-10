Ariège - Laroque d'Olmes (09) ESLB honore ses glorieux  anciens joueurs.

Laroque d’Olmes (09) ESLB honore ses glorieux anciens joueurs.

Pierrot Chaubet… 90 ans et toujours « bon drop, bon œil » !

A l’occasion de l’ouverture du Championnat Honneur où l’Etoile Sportive Laroque-Bélesta recevait Toulouse-Lalande le club a organisé avant match une petite fête afin d’honorer quelques glorieux anciens du club. Cette manifestation avait pour but de témoigner la reconnaissance du club envers les auteurs des grands moments rugbystiques de l’Etoile et consolider l’amitié entre les différentes générations ayant évoluées sous le maillot sang et or.

Autour d’une grillade Pierre Chaubet( Pierrot pour les intimes) s’est vu offert le maillot et la cravate du Racing Club de France par l’amicale des joueurs parisiens pour sa participation à la finale du Championnat de France perdue(16-13) contre le grand Lourdes de J.Prat.

Pierrot est une des figures rugbystique de Laroque d’Olmes en particulier mais aussi du Pays d’Olmes. Très jeune il fréquentait déjà la pelouse de Lopez-Trémesaygues ou il devait acquérir une dextérité et une technique du drop qui feront sa légende .Pierrot a débuté en junior à Lavelanet (Laroque n’avait pas de juniors) mais il ne refusait pas de donner un coup de main à l’Etoile. Aussi il se plait encore de raconter quelques anecdotes truculentes qui font le ravissement des jeunes et moins jeunes. Ainsi il rencontra (peut-être sous fausse licence ?) l’équipe de Cruzy qui lui laisse un souvenir impérissable : c’était la guerre dit-il, il a fallu se rhabiller dans le bus caillassé.

Ensuite Pierrot fit partie de la formidable équipe du Stade Lavelanétien des années 50-60 en compagnie entre autres des Taffine, Quaglio, Cubilié, Castel, Noé, Rubio .Pour son travail (il faisait le commerce du drap) il s’exile à la capitale. Cela sera une aventure extraordinaire avec la grande équipe du Racing (Crauste,Moncla Marquesuzaa,Dufau,Vannier,excusez du peu !) avec comme point d’orgue une finale du Championnat de France perdue(16-13) contre le grand Lourdes des frères Prat DomecBarthe,Labazuy,Martine,Lacaze que du beau monde !.Lors de cette finale Pierrot manquera à l’ultime minute le drop égalisateur et aujourd’hui il s’en veut encore.

De retour au pays il terminera sa carrière avec son club de cœur et avec l’Etoile il remportera le titre de champion des Pyrénées 3ème série. C’est avec un immense plaisir que les dirigeants lui ont remis ces magnifiques cadeaux et ont remercié Pierrot pour tout ce qu’il a donné au rugby ariègeois.

L’ESLB a tenu aussi à honorer de glorieux anciens de l’Etoile Sportive Laroquaise champions de France en 1964 en la personne de Kiki Herveleu, Roger Déjean et Francis Sicre .Après avoir évolué au plus haut niveau avec l’USFoix Kiki reviendra au bercail et continuera de jouer de nombreuses années sous les couleurs sang et or en compagnie de Roger et de Francis .Tous trois seront joueurs, entraîneurs, dirigeants et même présidents de l’Etoile pour Kiki Herveleu et Francis Sicre. Ainsi Kiki nous a fait l’immense plaisir de donner le coup d’envoi de la rencontre des équipes fanions. A eux trois l’ESLB leur dit merci pour leur dévouement auprès de l’Etoile et pour tout ce qu’ils ont apporté au rugby local.