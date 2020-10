Montpellier - CARTIGEN : la nouvelle plateforme de recherche du CHU de Montpellier et de l'Université de Montpellier

CARTIGEN : la nouvelle plateforme de recherche du CHU de Montpellier et de l'Université de Montpellier, un projet unique en Europe soutenu par la Région Occitanie

L'Institut de Recherche de Médecine Régénératrice et de Biothérapie (IRMB) localisé sur le site de l'hôpital St Eloi vient d'obtenir une subvention FEDER de 6.4 Millions d'euros accordée par la Région Occitanie pour financer la mise en place de la Plateforme de recherche CARTIGEN. Unique en Europe, cette plateforme est dédiée aux pathologies musculo-squelettiques. Elle permettra le développement des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques du futur.

« Le projet CARTIGEN est le fruit d'un travail collectif, à la croisée de la recherche de pointe et du soin. Il est au cœur d'enjeux de société : l'allongement de la durée de vie mais surtout le fait de vieillir en bonne santé. Sans équivalent en France, cette plateforme va rendre possible une médecine innovante, personnalisée, pour restaurer la mobilité. De quoi soulager et donner beaucoup d'espoir aux personnes qui souffrent de rhumatisme et de maladies musculo-squelettiques. La Région soutient ce programme ambitieux de recherche montpelliérain en mobilisant 6,4M€ de fonds européens FEDER dont elle a la gestion. Avec le projet INSPIRE à Toulouse que nous soutenons également, la Région est pleinement mobilisée pour faire émerger en Occitanie un grand pôle international de recherche-soins-innovation autour du vieillissement.» a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lors du lancement de la plateforme ce mardi 6 octobre.

L'Institut de Recherche de Médecine Régénératrice et Biothérapie (IRMB)

L'IRMB, localisé sur le site de l'hôpital St Eloi est un Institut du CHU de Montpellier entièrement consacré à la recherche.

Il héberge 10 plateformes technologiques de recherche, 1 laboratoire clinique et 2 UMR Inserm/Université de Montpellier. Une grande partie de son activité est consacrée à faciliter le transfert de la recherche sur la biologie des cellules souches vers des applications cliniques en routine avec des spécialistes cliniques des maladies chroniques (polyarthrite rhumatoïde, maladies génétiques rares, troubles auto-inflammatoires, diabète, maladies du foie, troubles musculo-squelettiques).

L'IRMB a par ailleurs inauguré en novembre 2018 son bio-incubateur Cyborg, projet soutenu par la Métropole de Montpellier et l'Etat dans le cadre du pacte métropolitain d'innovation. Ce dernier accueille 10 start-ups impliquées dans le domaine des biotechnologies et des thérapies innovantes.

Un partenariat CHU de Montpellier et Université de Montpellier

Afin de développer une médecine de précision personnalisée et réduire le coût sociétal et économique des handicaps induits des pathologies musculo-squelettiques, le CHU de Montpellier, l'Université de Montpellier, et des sociétés privées disposant de compétences complémentaires se sont associés pour élaborer un projet de recherche basé sur :

l'évaluation du mouvement et des tissus musculo-squelettiques par imagerie dynamique et analyse multimodale alliée à une modélisation du mouvement

le développement et l'impression de bioprothèses et de matériaux bioactifs par impression 3D assistée sous imagerie.

le développement de process de régénération tissulaire par ingénierie tissulaire

Des expertises réunies sur une même plateforme à l'IRMB

Cet objectif nécessite la centralisation sur une plateforme interdisciplinaire de personnels qualifiés et d'équipements très spécifiques : système de capture du mouvement, IRM dynamique, stéréo microscope, microscope confocal et électronique,....et des imprimantes 3D pour l'impression des bio prothèses au moyen de bio encres.

La mise en place de cette plateforme, appelée CARTIGEN, sur le site de l'IRMB (extension du bâtiment IRMB) a fait l'objet d'une demande de subvention auprès du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Languedoc Roussillon 2014-2020. 6.4M€ ont été attribués par la Région Occitanie pour financer la mise en place de la Plateforme CARTIGEN.

Le projet CARTIGEN

Cartigen sera constitué d'un plateau technique d'imagerie/mobilité afin :

d'intégrer des données anatomiques et de mobilité aux données cliniques et biologiques

de mettre au point des algorithmes utiles au diagnostic précoce et à la stratification des maladies

de proposer des techniques de réhabilitation du mouvement par modélisation de rééducation personnalisée

d'améliorer les technologies de restauration de la mobilité utilisant des exosquelettes robotiques et des orthèses actives

et d'un plateau technique d'ingénierie tissulaire qui permettra de caractériser les conditions nécessaires à la mise au point de bioencres pour l'impression 3 D de bio prothèses.

