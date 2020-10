Toulouse - La 26ème étape de la FootGolf Cup a rendu son verdict !

La 26ème étape de la FootGolf Cup a rendu son verdict !

Ce week-end, se tenait pour la première fois au Golf Las Martines, la 26ème journée du championnat national de FootGolf.

Sur un parcours inédit, et dans des conditions météorologiques dantesques, les joueurs ont malgré tout assuré le spectacle !

Côté sportif, le tableau masculin voyait revenir son leader, en la personne d’Antonio BALESTRA, après plusieurs semaines d’absence pour cause de blessure.

Son retour s’avérera plutôt réussi puisqu’il termine 4 ème de ces deux rounds cumulés, manquant d’un rien la dernière marche du podium suite à un playoff perdu face à Michael CARROZI. Petite consolation malgré tout, il aura établi le record du parcours lors de la seconde journée avec une carte à (-8).

Devant lui, c’est Aurélien SANTILLANA, qui aura été impériale tout au long du week-end, qui s’impose sur une carte à (-10), suivi de près par les Rémois Kevin PLACE et Michael CARROZI respectivement à (-9) et (-8).

Le Golf Las Martines aura également vu un nouveau binôme entrer dans le palmarès de la FootGolf Cup grâce à une première victoire d’étape. L’inévitable Kevin PLACE et son coéquipier du jour Guillaume GRENIER remporte assez largement la victoire par équipe avec une carte à (-7), devançant les Marseillais Cédric BONNOT et Mickael BAUDRAIS (-4) et la paire Sochalienne Tabet EL MRABIT et Antonio BALESTRA (-3).

Ce week-end réussi de A à Z par Kevin PLACE lui permet d’attraper la 3ème place du classement général masculin à 50 petits points de la seconde place détenue actuellement par un ex champion national, en la personne de Cédric BONNOT.

Chez les Femmes, c’est Laurence MOULIGNIER qui s’impose une nouvelle fois. La joueuse du club de Saint-Quentin en Yvelines devance ainsi Jennifer FELIPE (Marseille), et sa coéquipière de club Inès HALASSI qui vient compléter le podium.

La semaine prochaine, la FootGolf Cup se déplace au Golf de Reims Bezannes pour les 27 et 28èmes étapes !

Tous les classements complets : www.footgolf-france.fr/classements