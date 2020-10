Gard - Rentrée politique : Génération.s se mobilise dans le Gard

Rentrée politique : Génération.s se mobilise dans le Gard

Génération.s, le mouvement fondé par Benoît Hamon, poursuit son implantation dans le département du Gard. Les militant.e.s de ce mouvement politique humaniste, écologiste, européen et féministe veulent proposer leurs solutions pour le “Monde d’après” lors des prochaines échéances électorales.

Les élections municipales ont permis à Génération.s d'avoir ses premier.ère.s élu.e.s dans le Gard : à Nîmes, Marianne Bernède est conseillère municipale d’opposition dans le groupe Nîmes Citoyenne à Gauche ; à Codognan, Thomas Lesselingue est le chef de file de l'opposition municipale et siège à la Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle ; à Tornac, près d’Anduze, Danièle Bastide est 2e adjointe.

Outre leurs participations aux luttes sociales et pour le climat (contre l’entrepôt Amazon de Fournès, pour l’hôpital public à Nîmes et Alès…) et la promotion de leurs idées phares (revenu universel d’existence, taxe robot, Green New Deal, VIe République…) les comités locaux de Génération.s proposent également d’ouvrir des temps de réflexions et d’actions autour de thèmes intéressant le quotidien des Gardois.e.s : lutte contre les violences faites aux femmes, débat autour de l’implantation d’une nouvelle prison, place de la culture dans le développement des villes…

Elections départementales

Génération.s Gard sera partie prenante des prochaines élections départementales de mars 2021. En effet, le domaine de l'action sanitaire et sociale, mission prioritaire du Département, ne peut pas être laissé à la Droite conservatrice ou aux partisans du social-libéralisme. Génération.s veut contribuer au nécessaire rassemblement des forces de gauche et écologistes pour ancrer solidement notre département à gauche.

Localement, Génération.s souhaite peser politiquement, avant, pendant et après cette élection pour que le Revenu Universel d'Existence puisse être étudié, expérimenté et, idéalement, généralisé.

Les représentants de Génération.s dans le Gard :

Marie Motto-Ros et Frédéric Kalfon sont les nouveaux co-référents du comité d’Alès-Cévennes.

Marianne Bernède (co-référente du comité de Nîmes avec Frédéric Deschamps) et Matthieu Sauze sont les coordinateurs départementaux.

Thomas Lesselingue est le coordinateur des Jeunes Génération.s du Gard.