Toulouse - Le Marathon des mots : une 16ème édition régénérante !

UNE 16ÈME ÉDITION RÉGÉNÉRANTE !

Du 26 novembre au 6 décembre 2020, le Marathon des mots proposera son grand rendez-vous littéraire annuel sous la forme d’une quinzaine littéraire, riche d’une centaine de rendez-vous programmés dans toute la métropole toulousaine et en région Occitanie.

Les mots de la nouvelle génération d’auteurs francophones et européens seront au cœur de cette édition intitulée Régénération. Le festival sera l’occasion pour chacun d’entre eux d’aller à la rencontre du public à l’occasion de débats, de lectures et de performances, de témoigner de leurs engagements et de défendre les causes qui les animent.

Parmi les temps forts de cette édition :

Iris Brey en dialogue avec Victoire Tuaillon.

Des concerts de Malik Djoudi et Lescop.

Une lecture musicale d'Olivia Ruiz (La commode aux tiroirs de couleurs - JC Lattès).

Anna Mouglalis, Félix Maritaud et Naëlle Dariya pour une performance avec Paul B. Preciado.

Un casting international : l'auteur néerlandaise Karolien Berkvens, les romancières libanaises Diane Mazloum et Dima Abdallah, lauréate du prix Envoyé par la Poste, l'essayiste américain Thomas Chatterton Williams, le performeur et metteur en scène barcelonais Francesc Cuéllar, l'écrivain berlinois Daniel Schreiber et les musiciens irlandais Ryan Vail & Elma Orkestra.

Parmi les invités également :

Laure Adler, Alice Babin, Emma Becker, Rachid Benzine, Magyd Chefi, Annick Cojean, Fatima Daas, Jean-Michel Djian, Laurent Gaudé, Lola Lafon, Antoine Leiris, Hugo Lindenberg, Guillaume Poix et Alice Zeniter.