Montpellier - Transavia ouvre les ventes pour la saison été 2021 et annonce un report de billets sans frais de modification jusqu'au 30 octobre 2021 !

Transavia ouvre les ventes pour la saison été 2021 et annonce un report de billets sans frais de modification jusqu’au 30 octobre 2021

Transavia France, compagnie low-cost du groupe Air France, ouvre aujourd’hui ses ventes pour la prochaine saison estivale, pour des voyages compris entre le 28 mars et le 30 octobre 2021. La compagnie étend sa politique de flexibilité et permet à ses passagers de reporter leurs voyages sans frais de modification jusqu’au 30 octobre, et dévoile une toute nouvelle ligne au départ de Paris-Orly.

Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles et pour laisser à ses clients toujours plus de flexibilité sur l’organisation de leurs voyages et de choix dans leurs déplacements, Transavia proposera un report de billets sans frais de modification (hors différence tarifaire) pour des voyages jusqu’à la fin de l’été 2021 (30 octobre 2021).

Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol. Transavia consolide son programme de vols sur ses marchés historiques et prolonge ses lignes domestiques pour favoriser les rapprochements familiaux Avec des billets disponibles dès aujourd’hui à partir de 29€ TTC l’aller simple vers l’Europe et également la France, Transavia consolide son programme de vols sur ses marchés historiques, avec des augmentations de fréquences vers le Portugal, l’Espagne et l’Algérie au départ de Paris-Orly Transavia prévoit également de prolonger les premières routes annoncées cet hiver sur le réseau domestique.

Biarritz depuis Paris et Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse depuis Nantes seront accessibles sur l’été 2021, et permettront aux Français de retrouver leurs proches et aux voyageurs fréquents de se déplacer de manière fluide au meilleur prix. Ouverture d’une nouvelle ligne qui reliera Paris-Orly à Saint Jacques de Compostelle La compagnie low-cost dévoile dans le même temps une nouvelle destination au départ de Paris-Orly et à destination de la Galice : Saint Jacques de Compostelle. Il s’agit de sa 14ème destination desservie en Espagne, dont le premier vol aura lieu le 15 avril 2021.

Paris-Orly - Saint Jacques de Compostelle : 2 vols par semaine (le jeudi et le dimanche), à partir de 35€ TTC l’aller simple

Le programme de vols, qui reste très évolutif, sera soumis aux conditions sanitaires et aux restrictions imposées par les autorités dans les pays. Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, déclare : « Cette année, beaucoup de nos clients ont dû renoncer à voyager et retrouver leurs familles. Nous sommes heureux d’étoffer aujourd’hui notre réseau vers nos destinations privilégiées comme le Portugal ou l’Algérie, et de prolonger sur l’été nos premières lignes domestiques. Plus encore, nous avons vraiment à cœur de leur offrir une flexibilité maximale dans leurs déplacements, avec le report sans frais des billets sur toute la période »

Informations pratiques été 2021

Nouveau !