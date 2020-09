Haute-Garonne - Attention arnaque aux Faux Bitumeurs

PRÉVENTION "FAUX BITUMEURS"

Leur mode opératoire : des personnes se présentent à votre domicile affirmant avoir refait le bitume du réseau routier proche ️de chez vous et sous prétexte de bitume restant, ils vous proposent leurs services à un prix très alléchant et défiant toute concurrence.

C'est ainsi que sur le département une dizaine de personnes a été "abusée", acceptant le bitumage de leurs allées ou de leurs cours sans devis, sans possibilité de se retourner et après avoir payé en liquide voire par chèque.

Une fois les travaux terminés, le revêtement constitué d'une très fine couche se révèle de très mauvaise qualité et ne résiste pas plus que quelques jours au passage des véhicules et des intempéries

Parfois, les victimes font l’objet de pressions ou de menaces, notamment lorsqu’elles refusent de payer. La facturation est en général fausse, irrégulière, ou tout simplement inexistante. Les victimes n’ont ensuite aucun recours.

Si vous êtes approchés par ces personnes, ne vous laissez pas abuser, refusez toute proposition de prestations et alertez les forces de l’ordre en composant le 17