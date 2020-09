Jacou - Nouveau magasin et nouveaux services de l'optique !

Mathieu BOYMOND, opticien, franchisé du Groupe Optical Center l’un des leaders de l’optique et de l’audition en France, ouvrira son 11ème magasin à Jacou ce jeudi 1er octobre au 20, rue Louis Breguet 34830 Jacou.

Les services couvriront l’optique lunetterie, l’audioprothèse, l’optométrie, … Des dépistages gratuits de la vue ou de l’audition seront également proposés.

L’enseigne disposera également d'un véhicule « OC Mobile » équipé d’un matériel de haute technologie pour réaliser, in situ, des examens de vue et bilans auditifs dans un confort optimal pour le patient qui n’aura plus besoin de se déplacer. D’ici la fin de l'année, en plus des rendez-vous à domicile, des journées pourront être organisées auprès des maisons de retraite, EHPAD, mairies et communes, ainsi que des comités d’entreprises et associations.

Franchisé depuis 2004, Mathieu BOYMOND a déjà ouvert 10 boutiques qui sont situées à Le Pontet, Avignon, Arles, Les Angles, Bagnols sur Ceze, Carpentras, Montpellier, Perols, Saint-Jean-de-Vedas. Il emploie au total 80 personnes, dont 3 opticiens et 1 audioprothésiste dans ce nouveau magasin de Jacou.

Avec un chiffre d’affaires de 739 M€ en 2019 en hausse de 14%, Optical Center compte aujourd’hui près de 4300 collaborateurs et 615 magasins. L’enseigne a l’ambition de devenir le leader en France et recrutera cette année 800 nouveaux collaborateurs (opticiens et audioprothésistes) partout en France.