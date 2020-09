Occitanie - Vendredi 25 septembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Au 25/09/2020 : 349 hospitalisations en cours (+30) dont 98 en réanimation (+11) 581 décès à l’hôpital (+9)

Le Ministre de la Santé a expliqué cette semaine que la situation épidémique « exige que nous prenions des mesures complémentaires » car « la circulation du virus continue à augmenter fortement ». Il a présenté une nouvelle classification des départements et métropoles en fonction de l'intensité de l'épidémie : chaque territoire est classé en vigilance, en alerte, en alerte renforcée ou en alerte maximale. En Occitanie, hormis le Lot (en vigilance), tous les autres départements de la région sont désormais en zone d’alerte. Les métropoles de Toulouse et Montpellier sont classées parmi les onze métropoles en zone d’alerte renforcée, où le virus circule très fortement

Le classement de chaque territoire est fondé sur 3 indicateurs-clés :

1. Le taux d’incidence qui mesure l’intensité de la circulation du virus

3. La part des patients COVID + dans les réanimations

Pour les départements dans lesquels la circulation du virus est active, les restrictions seront réévaluées tous les quinze jours afin de freiner la propagation de l’épidémie.

Des mesures adaptées aux réalités territoriales Zone Alerte : les rassemblements (fêtes…) devront se tenir en petit comité (moins de 30 personnes).

Zone Alerte renforcée : interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, des fêtes locales ou étudiantes, des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public, fermeture des salles de sport et salles des fêtes… et à compter de lundi, fermeture partielle des bars. Ces mesures s’appliqueront à l’issue d’une concertation locale entre Préfets et élus.

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

11 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 19

15 septembre : hospitalisations en cours 87 / dont en réanimation 18

18 septembre : hospitalisations en cours 89 / dont en réanimation 22

22 septembre : hospitalisations en cours 82 / dont en réanimation 27

25 septembre : hospitalisations en cours 95 / dont en réanimation 28

Prochain bulletin d’information coronavirus en Occitanie : Mardi 29 septembre