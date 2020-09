Tarn - La Haute Valeur Environnementale à Vinovalie

68% du vignoble de la cave de Vinovalie est désormais certifié Haute Valeur Environnementale. Cette certification récompense plusieurs années d’engagement de la part des vignerons dans le déploiement de pratiques permettant de réduire l’empreinte environnementale des pratiques agricoles. Elle s’inscrit dans une démarche complète et globale menée à l’échelle de la cave coopérative.

2 730 Ha de vignes certifiés HVE

84 exploitations appartenant à la coopérative Vinovalie ont obtenu la certification Haute Valeur Environnementale. Cette certification est attribuée individuellement à chacune des exploitations tout en étant pilotée collectivement par la coopérative Vinovalie. Tous les vignobles constituant la coopérative: Cahors, Fronton et Gaillac, sont impliqués dans cette démarche environnementale.

La certification HVE est octroyée individuellement, par exploitation et pour l’ensemble des activités. Au global, Vinovalie a certifié près de 5 000 Ha de terres agricoles (blé, tournesol, maïs, noyers, kiwi, élevage …) qui répondent aux critères de performance environnementale définis par HVE à compter de la campagne 2019. Dans ces 5 000Ha, 2 730 Ha certifiés sont de la vigne et représentent 68% du vignoble de Vinovalie.

HVE : des indicateurs de performance environnementale

Pour prétendre au niveau 3 de la Haute Valeur Environnementale, le seul niveau permettant de revendiquer la certification, les exploitations doivent respecter plusieurs indicateurs de performance environnementale. Ces indicateurs sont répartis selon 4 thématiques : biodiversité, stratégie phytosanitaire, raisonnement de la fertilisation et optimisation de l’irrigation. Tous les modules doivent être validés avec une note minimale de 10, calculée grâce à des indicateurs de résultats : part des infrastructures agro écologiques (présence de haies, bosquets, bois) sur l’exploitation, diversité des cultures, nombre de ruches, part de la surface non traitée et non fertilisée, taux d’enherbement du vignoble, bilan azoté de l’exploitation, par exemple.

Une démarche de progrès à l’échelle de cave coopérative

Les vignerons de Vinovalie sont engagés depuis plusieurs années dans une démarche globale de réduction des produits de synthèse. Les conversions pour l’Agriculture Biologique affichent une belle dynamique : +54% en 2020, pour une surface de 514Ha, soit 14% du vignoble de Vinovalie. L’augmentation significative de la part de l’Agriculture Biologique parmi les vignerons de Vinovalie constitue une locomotive qui entraine une grande partie des viticulteurs dans le changement des pratiques. Cette dynamique est soutenue depuis 2019 par le travail de 60 viticulteurs fédérés autour de 3 groupes nommés Phyto Progrès (dispositif Groupes 30 000 du plan ECO PHYTO). Ils mettent en place des pratiques agricoles permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’objectif de s’engager concrètement dans des conversions environnementales. En parallèle, le service de R&D expérimente des pratiques innovantes à l’échelle des parcelles et lance, en 2020, une thèse en partenariat avec l’INRA et l’IFV dont l’objectif est d’étudier des systèmes agricoles en rupture avec les pratiques actuelles. La certification Haute Valeur Environnementale permet de valoriser l’ensemble de ces actions qui conduit à limiter l’impact environnementales des pratiques agricoles.