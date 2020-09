Hérault - Rugby - Pierre Chaubet… un parcours d'exception

A l’occasion du premier match de championnat saison 2020-2021, l’Entente Sportive Laroque d’Olmes/Bélesta xv honorera un de ses plus glorieux vétérans.

Epopée avec le Stade Lavelanetien et le Racing Club de France et titré avec son club formateur de Laroque d’Olmes.

Les Anciens du club parisien lui ont offert un maillot et la cravate du club, la LIGUE Occitanie par l’intermédiaire de Gérard Miguel, chargé de mission un ouvrage sur le rugby tandis que l’ESLB le présentera au public . Il donnera le coup d’envoi.

Pierre Chaubet… un parcours d’exception.

Photo de Pierre Chaubet

La profondeur de la serre laisse admiratif des capacités du vétéran de 90 ans en terme de jardinage, à entretenir et cultiver ses quantités ... Il approvisionne en "plans" tout un secteur de Laroque... et si j'en crois Daniel Bautista (cousin de guy , le président de l’eslb) : variété, qualité et si vous avez le temps démonstration entre le râteau et les autres outils disposés en position de défense... d'un cadrage et gestion au pied d'un demi des années 50/60.

S'il a disputé 1/4 et 1/2 finale de "nationale" avec le stade lavelanétien des années 50/60 il a évolué au Racing Club de France avec qui il a perdu une finale contre le Lourdes de jean prat en 1957

Il a mis un terme à sa carrière en remportant avec l'Etoile Sportive de Laroque d'Olmes (club ou il a débuté) le titre de champion des Pyrénées de série 3....pour l'anecdote l'A.S.Bélesta avec qui Laroque est en entente aujourd'hui et le même jour était titré en série 4 .... la légende dit et les mauvaises langues aussi que les deux clubs ont défilés ensemble dans Lavelanet et Labastide sur l'Hers (situés à 1 km et 3 km et clubs concurrents) en voiture, klaxons bloqués... les canaux historiques des clubs en ont encore la rancœur ...tenace.

La finale « de nationale » perdue….il évolue avec les « plus grands »

FC Lourdes – Racing club de France

Score 16-13

Date 26 mai 1957

Stade Stade Gerland, Lyon

Arbitre Charles Durand

Les équipes

FC Lourdes

Jean-Louis Taillantou, Pierre Deslus, Thomas Manterola, André Laffont, Louis Guinle, Henri Domec, Jean Prat, Jean Barthe, François Labazuy, Antoine Labazuy, Pierre Tarricq, Roger Martine, Maurice Prat, Henri Rancoule, Pierre Lacaze

Racing club de France

Marc Paillassa, Jacques Labèque, Claude Bourbié, Paul Gri,

Michel Gri, Serge Grousset, Jacques Brun, François Moncla, Michel Crauste, Gérard Dufau, Pierre Chaubet, Alain Chappuis, Christian Vignes, Arnaud Marquesuzaa, Pierre Conquet, Michel Vannier

Points marqués

FC Lourdes

4 essais de Barthe, Domec et Rancoule (2), 2 transformations par Lacaze (1) et A.Labazuy (1)

Racing club de France

2 essais par Gri et Vannier, 2 transformations et 1 pénalité par Vannier

Pierrot dans le détail… il gagne son seul titre avec le club de son village

Pierrot pour les intimes est une des figures rugbistiques de laroque d’olmes.

De ses débuts en junior à lavelanet (car à l'époque il ni en avait pas à Laroque)

Il nous raconte qu'il affronta la 2 de laroque en amical et que cela fut très dur!

Pendant cette saison de junior a Lavelanet mon oncle Daniel Bautista coatch le sollicita pour jouer un match avec Laroque à Cruzy sous fausse licence.

Ce jour là c'était la guerre nous raconte t'il . il a fallu que l équipe se rhabille dans le bus qui avait les vitres défoncés.

Après cela il a fit partie de la formidable épopée du Stade Lavelanet et fut le 10…. Avec les les taffine-falcon-quaglio-geraud-colas-cubilier-castel-noe-romero-chaubet-negre-marquier-tisseyre-cabanas et rubio.

Faché avec Cubilier leader de l’équipe il s"expatrie une saison au racing club de France avec lequel il arrive en finale du championnat de France.

Il cotoie les duffaux,vannier,crauste,moncla,tous internationaux.

La saison suivante il quitte paris et revient au pays.

Il a 30 ans et permêt a son club d’origine l’étoile sortive de Laroque d’olmes de remporter le titre de champion des pyrénées de série 3 puis devient dirigeant avec son ami Jean cubilié.

Tous les dimanches il arpente des barrières du stade lopez-trémazaigues discutant avec les supporters et dirigeants des deux clubs…un grand « monsieur » du rugby.

Né le : 18/03/1931 à Laroque-d'Olmes (Ariège)

Taille : 1m70

Poids : 75kg

Poste(s) : 10

Profession : Industriel