Occitanie - Vendredi 18 septembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Plus de 100 000 tests ont été réalisés cette semaine dans la région. 28 épisodes de clusters (au moins 3 cas) en EHPAD sont actuellement en cours en Occitanie 824 EHPAD en Occitanie Mobilisation renforcée contre le virus Sur le terrain, dès aujourd’hui, des mesures sanitaires sont renforcées notamment dans les métropoles qui font face à une reprise particulièrement accrue de la circulation du virus, comme à Nice ou à Lyon.

Dans notre région, des mesures similaires viennent par exemple d’être annoncées à Toulouse par le Préfet de Région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne. Cette vigilance renforcée est également d’actualité dans la grand majorité de nos territoires, pour limiter les risques de contamination. Les services de l’Etat et des collectivités locales sont mobilisés aux côtés de tous les professionnels de santé libéraux, hospitaliers et médico-sociaux, pour enrayer cette circulation active du virus et limiter son impact sur tous ceux dont l’état de santé est plus fragile.

Cette responsabilité est aussi citoyenne, dans nos bons réflexes de vigilance et de protection au quotidien. Source : Santé publique France Le Ministre des solidarités et de la santé a confirmé hier, lors d'une conférence de presse, que l'épidémie était à nouveau très active en France.

A ce jour, 53 départements sont classés en niveau élevé de vulnérabilité face au virus. L’Occitanie n’est pas épargnée par cette circulation active du virus, comme en témoignent les indicateurs ci-contre. Le Ministre de la santé a rappelé la stratégie du gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il a précisé notamment l’importance de mesures adaptées aux différentes réalités de nos territoires.

Concrètement, parmi les mesures annoncées figurent notamment la facilitation de l’accès aux tests et aux résultats pour les personnes prioritaires, l’assouplissement du protocole dans les écoles afin de conserver notre vie sociale et économique, ou par exemple l’obligation du port du masque pour les professionnels de crèches, y compris en présence des enfants

Au 18/09/2020 : 307 hospitalisations en cours (+31) dont 69 en réanimation (+18) 558 décès à l’hôpital (+8)

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

11 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 19

15 septembre : hospitalisations en cours 87 / dont en réanimation 18

18 septembre : hospitalisations en cours 89 / dont en réanimation 22

Prochain bulletin d'information coronavirus en Occitanie : mardi 22 septembre.