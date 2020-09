Occitanie - Carole Delga : « La Région se met à la disposition des universités d'Occitanie pour lutter contre la pandémie »

Carole Delga : « La Région se met à la disposition des universités d'Occitanie pour lutter contre la pandémie »

« Suite aux déclarations du ministre de la Santé, hier, il est clair que l'évolution actuelle de la pandémie dans notre pays nécessite plus de volontarisme politique, notamment par des moyens humains et financiers conséquents pour tester et analyser un plus grand nombre de nos concitoyens, bien plus rapidement qu'aujourd'hui.

Depuis le début de cette crise, la Région Occitanie a décidé, souvent en dehors de ses compétences strictes, d'être présente sur tous les fronts pour soutenir ses concitoyens, ses entreprises face à ce défi inédit. Cela s'est notamment traduit par l'achat, à ce jour, de 22 millions de masques, notamment pour nos lycéens, la mise en place de transports à la demande pour les personnels de santé, des aides simplifiées pour préserver l'emploi, un plan de relance conséquent pour sécuriser au maximum nos filières économiques les plus impactées...

Face à la résurgence forte de l'épidémie ces derniers jours, et alors que huit départements sur 13 de l'Occitanie ont été placés par le gouvernement en zone rouge, j'entends poursuivre cet effort indispensable pour protéger la population.

Outre les clusters dans les EPHAD, je suis particulièrement vigilante sur la situation dans les universités. Avec un nombre de bacheliers record cette année, celles-ci sont confrontées à une pression démographique inédite en pleine crise sanitaire.

La précarité de nombreux étudiants, les difficultés économiques et sociales de leurs familles, constituent de fait un risque important : aussi, j'ai décidé que la Région se mettait à la disposition des président(e)s d'université de l'ensemble de notre territoire pour leur fournir gratuitement, en fonction de leurs besoins, les kits sanitaires (masques, gels) mais aussi les équipements numériques permettant de suivre les cours à distance, comme nous l'avions fait en avril dernier, avec le prêt de 1.500 ordinateurs portables à des étudiants boursiers. Comme l'a démontré l'équipement de loRdi depuis 2016 à l'ensemble des lycéens, ce dispositif numérique garantit à tous nos jeunes de suivre une scolarité normale, évitant ainsi le décrochage préjudiciable à leur avenir.

Cette aide directe de la Région à la communauté universitaire sera le fruit d'un dialogue constant entre les services de la Région et les Universités » a déclaré ce jour la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga.