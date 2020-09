Perpignan - Ouverture de la Prépa Intégrée IMERIR

Nouvelle donne dans les prépas intégrées

L’IMERIR crée à Perpignan une prépa orientée « informatique et robotique » et révolutionne son approche de l’enseignement

L’Institut Méditerranéen d'Etudes et Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR) s’est taillé une solide réputation pour ses formations emmenant des filières BTS et DUT vers des diplômes BAC+5 répondant aux attentes des entreprises de la High Tech. Sous l’impulsion de son président Bernard Fourcade et de ses partenaires[1], l’IMERIR franchit aujourd’hui une nouvelle étape en proposant aux élèves bacheliers et aux passionnées/és de technologie une prépa intégrée reposant sur une approche pédagogique parfaitement adaptée à ces nouvelles générations d’apprenants.

Démarrage de la Prépa IMERIR le 28 septembre 2020

Dossier d’inscription encore disponible sur https://www.imerir.com/admissions/candidature/

L’enseignement s’appuiera sur les compétences « coder[2]/maker[3]» nécessaire à l’utilisation des technologies du numérique. Des évaluations (khôlles[4] pour les initiés) seront réalisées toutes les semaines sur les modules théoriques et pratiques de la formation. Ces mêmes modules de cours seront accessibles depuis l’espace numérique de travail de l’école.

Cette Prépa volontairement disruptive s’articulera autour de trois axes :

Une formation diplômante Bac+2 accessible par la voie de l’apprentissage[5]

Une pédagogie inversée[6]

Un enseignement théorique et pratique diffusé au cœur d’un FabLab[7]

A l’issue de cette prépa, l’apprenant pourra accéder automatiquement au parcours « Bac+5, Manager de systèmes informatique et robotique », proposé par l’IMERIR en apprentissage et décliné en quatre spécialités :

Bac+5, MSIR Robotique d’innovation

Bac+5, MSIR Cybersécurité des industries connectées

Bac+5, MSIR Internet des objets et Cloud

Bac+5, MSIR Intelligence Artificielle

[1] Partenaires : La Région Occitanie, le CFA Occitanie CCI Sud Formation, La CCI des Pyrénées-Orientales, La plateforme technologique Orles Valley

[2] Coder : De l’anglais to code et qui, avec le développement de l’informatique prend le sens de « programmer, écrire le code d'un programme informatique »

[3] Maker : La culture maker (de l'anglais make, lit. faiseur) est une culture (ou sous-culture) contemporaine constituant une branche de la culture Do it yourself (DIY, qu'on peut traduire en français par « faites-le vous-même ») tournée vers la technologie et la création en groupe.

[4] khôlles : Interrogations orales qui portent sur toutes les matières obligatoires étudiées en cours.

[5] Apprentissage : Système de formation par alternance qui permet aux jeunes de 16 à 29 ans de préparer un diplôme ou un titre homologué et d’acquérir des enseignements théoriques à l’école et une expérience pratique et professionnelle en entreprise supervisée par un maître d’apprentissage

[6] Pédagogie inversée : Approche pédagogique qui inverse la nature des activités d'apprentissage en classe et à la maison. Les rôles traditionnels d'apprentissage sont modifiés selon l'expression « les cours à la maison et les devoirs en classe »

[7] FabLab : Un fab lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, laboratoire de fabrication) est un tiers-lieu de type atelier de fabrication numérique, évolution du hackerspace.